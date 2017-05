Susana Díaz, Iglesias y Rajoy te van a "f@llar" en la publicidad erótica aparecida en Madrid

Las campañas de publicidad que se utilizan para promocionar los festivales porno que se celebran cada año en distintas ciudades de nuestro país suelen ser atrevidas, irreverentes y, por supuesto, políticamente incorrectas. Las que lleva a cabo cada año el Salón Erótico de Barcelona, principal referente en el sector, son una buena muestra de ello. Madrid dejó de celebrar un evento de este tipo hace 10 años. Sin embargo, este año han decidido volver. Y lo han hecho por todo lo alto.

Mariano Rajoy, Susana Díaz, Albert Rivera y Pablo Iglesias son los protagonistas de los carteles del Salón Erótico de Madrid, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio en la Casa de Campo y cuyo lema -o metáfora de la vida- no deja lugar a dudas: "Te vamos a follar". En realidad, no son ellos, sino unos dobles contratados para la ocasión los que han sido retratados en actitud libidinosa. Pero dan el pego a la perfección.

Los creativos detrás del cartel han retratado a Susana Díaz con una fusta en la boca, como si de una dominatrix se tratase; a Mariano Rajoy, vestido con su habitual traje de chaqueta y realizando el gesto que popularizasen los actores de la genial 'Full monty' y a Pablo Iglesias, sujetándose los genitales, con los ojos cerrados y la lengua fuera. Un cuadro. Albert Rivera -el doble menos conseguido- vuelve a desnudarse por completo, como ya hiciera en 2006 para la campaña de las elecciones catalanas.

Los carteles empapelan desde hace unos días el centro de Madrid y no han pasado precisamente desapercibidos en las redes sociales.

