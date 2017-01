Rufián, a tumba abierta en Forocoches: "Rivera ni me habla, como en 'El sexto sentido'"

El enfant terrible del Congreso se ha visto finalmente las caras con su némesis online. No se trata de un político rival ni de un activista por la unidad de España, aunque tiene un poco de todo ello en sus variados ingredientes. Nos referimos a Forocoches, una de las comunidades de usuarios más veteranas y cuyos usuarios han maquinado troleos que van desde la designación de candidatos absurdos para Eurovisión a burlarse de la crisis del Psoe mandando pizzas y mariachis a Ferraz.

Gabriel Rufián injurió a los foreros en su explosivo discurso durante la investidura de Mariano Rajoy calificando a la comunidad como "escisión de Ciudadanos". A sabiendas de que le tenían ganas, el diputado de ERC se ha ofrecido a realizar un AMA ('Ask me Anything'). Con respuestas cortas impregnadas del sarcasmo que ya es marca de su oratoria, ha hecho frente al ametrallamiento de preguntas de muy diverso contenido y tono.

Le ha tocado explicar así porqué asoció a Forocoches con el partido de Albert Rivera. Su explicación no puede considerarse una disculpa: Rufián se refiere a la nebulosa noticia que rondó por aquél entonces del proyecto de organizar un partido político con los valores en boga de los foreros. "A tenor de los comentarios homófobos, machistas y neoliberales en esto foro, entendí que ibais a ser una escisión de C´s". No obstante, aclara que "me sabe mal, sólo lo hice una vez".

En ese mismo discurso llamó "maese cuñado" a Albert Rivera; Rufián revela que no ha tenido ocasión de reconciliarse con el líder de Ciudadanos porque no se hablan. "Para él soy como Bruce Willis en El Sexto Sentido", afirma. Preguntado por qué político rival le cae bien, señala a Rafael Hernando del PP: "Es un gran actor de teatro". Algo de verdad puede haber tras la ironía sobre la sintonía entre ambos representantes de polos ideológicos opuestos: durante el Pleno en el que se conoció la muerte de Rita Barberá, se les pudo ver dándose un abrazo de condolencias.

También ha habido tiempo para los planteamientos políticos incisivos. Preguntado si era consciente de que "morirá siendo español", ha contestado al usuario "naranja" que "aunque a él no le guste" morirá siendo "lo que la gente en Catalunya vote que sea". Al recordarle los orígenes andaluces de su familia, se ha refirmado en su condición de "charnego": "Esto no va de sentimientos sino de democracia".

"Si hubiera nacido en Vallecas sería de Podemos, y seguiría apoyando el derecho de autodeterminación" - ha afirmado. "Lo debería defender cualquiera que se considere de izquierdas". Ha asegurado querer una "libre unión de pueblos democráticos, libres y sociales" y que aceptaría el resultado del reférendum secesionista fuera el que fuera. "El problema es que se ha pedido hasta 17 veces y la respuesta siempre ha sido no. Algunos trabajamos para hacer la independencia porque queremos un país mejor y eso no puede esperar".

No ha esquivado tampoco su último resbalón televisivo, en el que Risto Mejide le pilló vistiendo una chaqueta de Zara después de criticar a Amancio Ortega. "Parece ser que para ser de izquierdas y coherente tienes que vivir en una cueva, coserte tu propia ropa y cobrar en sacos de arroz" - ha ironizado. También ha hecho gala de gustos austeros cuando se le ha preguntado qué le gusta más de residir en la capital: "Vallecas y el agua de grifo".

"Al final lo que resulta es que insultamos a Willy Toledo y colocamos a Gómez de la Serna" - ha contestado cuando se le ha preguntado por la paliza por presuntos motivos ideológicos en Murcia. Se refiere a uno de los tantos posts polémicos de Facebook del actor, en el que ha justificado la agresión porque la víctima era neonazi, lamentando únicamente la "desproporción" de antifascistas involucrados en el ataque. Rufián ve peor la controversia por la reincorporación a un puesto público del exdiputado del PP, investigado por tráfico de influencias.

Por supuesto, ha habido hueco para el surrealismo que caracteriza a la comunidad más gamberra de la Red. El diputado de ERC ha apostado por Goku en una pelea contra Supermán, ha reclamado una pensión para Pedro Sánchez cuando se le ha preguntado si las máquinas deberían cotizar, y ha respondido afirmativamente a la pregunta sobre si habrá sitio para los calvos en una Cataluña independiente: "Mira a Duran. Y mira a Rivera que se ha puesto pelo".