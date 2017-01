Avalancha de ataques homófobos e insultos tras la muerte de Bimba Bosé

La muerte de Bimba Bosé a los 41 años ha dejado consternada a gran parte del mundo de la cultura y de la sociedad en general. La modelo y cantante no pudo superar el cáncer de mama con metástasis en los huesos que padecía desde hace algo más de un año. Cientos de usuarios utilizaron las redes sociales para homenajear y despedirse de la musa andrógina de la moda española que llegó a protagonizar portadas de revistas tan importantes como 'Vogue' y el nombre de Bimba llegó a estar en lo más alto del trending topic durante buena parte del día.

Sin embargo, como -por desgracia- suele ser habitual en estos casos y como ya ocurriera con el torero Víctor Barrio y el niño Adrián, Twitter y el anonimato bajo el que se amparan muchos de sus usuarios fue de nuevo escenario de comentarios ofensivos y miserables contra la familia Bosé. Así, el emocionante mensaje que Miguel Bosé, tío de la modelo, escribió de despedida en la red social -"Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame"- fue emborronado con tuits despiadados contra la dignidad de su sobrina.

Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de enero de 2017

Es el caso de los usuarios, @flacidx y @el_vyper, que escribieron estos aberrantes y vejatorios mensajes sobre la modelo. El primero de ellos fue posteriormente borrado.

La facilidad con la que estos usuarios pueden llegar a pronunciar semejantes palabras tras el fallecimiento de una persona contrasta con los recientes casos de César Strawberry, condenado a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo por varios comentarios publicados en Twitter, y el de Cassandra, la joven murciana para la que el fiscal pide dos años y seis meses de cárcel por unos chistes sobre Carrero Blanco.

Aunque la tipología en el delito podría ser distinta, sí hay precedentes en los que la Justicia actuó de oficio contra este tipo de mensajes. La principal dificultad viene cuando los ataques se hacen desde latinoamérica, donde la legislación es mucho más permisiva y los 'trolls' campan a sus anchas.

Estos dos usuarios no fueron los únicos que, en pleno duelo, cargaron vilmente en las redes sociales contra la familia Bosé. Decenas de comentarios miserables llegaron hasta la cuenta del cantante, muchos de ellos de claro contenido homófobo.

Quiero creer que la muerte de Bimba Bosé es un castigo divino para @BoseOfficial por qué Dios odia a los homosexuales. — Intoxicadx (@int0xikd1) 23 de enero de 2017

¿Buen viaje a donde? En único viaje será a tres metros bajo tierra con su putrefacfo cuerpo @BoseOfficial — Perro Suspendido (@PerroAlYihad) 23 de enero de 2017

@BoseOfficial arrepientete de tu homosexualidad, esa bimba dios la castigo por lesbiana, ¡¡¡ARREPIENTETE, TEN TEMOR A DIOS!!!P.D. TKM BB. — antipatico (@xanti_paticox) 23 de enero de 2017

@BoseOfficial LE DIÓ CÁNCER POR ESCUCHAR TU MÚSICA DE MIERDA, PINCHE PERRO. TÚ LA MATASTE!!! — Jefferson Gutieritos (@dxxxxntesc0) 23 de enero de 2017

El periodista Antonio Burgos indigna a Twitter

La controversia en las redes sociales venía precedida por la falta de tacto del periodista Antonio Burgos al responder al tuit de condolencias de Miguel Bosé. Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame. "¿Buen viaje a dónde?" - replicaba con sorna Burgos. "Vaya con el laicismo de la moda del donde quiera que esté..."

El comentario, negando el consuelo de creer en un más allá a Bosé por "laico" y demostrando su desconocimiento sobre la faceta espiritual del cantante, que el pasado 9 de enero convocó una "oración mundial por la Paz" para denunciar el trato a la población cristiana bajo el Estado Islámico, fue inmediatamente objeto de críticas y condena entre los tuiteros.

Buen viaje ¿ dónde ? Vaya con el laicismo de la moda del "donde quiera que esté"... https://t.co/XRlfBr77vp — Antonio Burgos (@AbeInfanzon) 23 de enero de 2017

.@AbeInfanzon : No sólo se le queda a usted grande la palabra "periodista" sino que también se le queda grande la de persona.#DEPBimbaBose — la vecina rubia (@lavecinarubia) 23 de enero de 2017

@AbeInfanzon ¿Y qué puñetas tiene que ver el laicismo con las creencias espirituales de cada cuál? Incongruente además de inoportuno. — V. J. Rodríguez (@V_J_Rodriguez) 23 de enero de 2017

@Tomedo@AbeInfanzon soy catolico y este señor me parece un estupido. Nada que ver, el que es tonto lo es — Jaime (@JamesDRGrant) 23 de enero de 2017

Burgos no ha vuelto a referirse al tema, pero ha retuiteado a quienes han salido en su defensa: "No falta al respeto, critica la indefinición" que, "para un cristiano supone no citar el Cielo".