Por qué todos odiamos la Comic Sans mientras su creador se siente orgulloso de ella

Te cansaste de verla en todos y cada uno de los carteles informativos de tu colegio o instituto y eres incapaz de tomarte en serio ningún escrito redactado con esta fuente. De hecho, alguna vez has exagerado diciendo aquello de que ‘te duelen los ojos solo con verla’ y aún te divierte leer la clásica leyenda urbana de que Dios acaba con la vida de un gatito cada vez que alguien la usa. Sí, hablamos de la Comic Sans.

Vincent Connare, padre creador de la polémica y poco admirada letra, revela en Great Big Story qué le llevó a diseñar esta redondeada familia tipográfica que, asegura, “aunque no es una gran obra de arte, conceptualmente es una de las mejores cosas que he diseñado. Es más, es lo mejor que que he hecho en mi vida”.

Como ingeniero de Microsoft, Connaire contribuyó en el diseño y desarrollo de otras tantas fuentes como Webdings o Trebuchet, pero sin lugar a dudas su gran aportación a la humanidad llegó en 1994 cuando le encargaron el diseño de una tipografía que pudiese utilizarse para situaciones informales con la idea de utilizarla para la aplicación Microsoft Bob, que pretendía mejorar la interfaz del Windows 3.1 y terminó por convertirse en uno de los grandes fracasos de la compañía.

Años antes de trabajar para la multinacional informática, Connaire se formó Bellas Artes en la ciudad de Nueva York, época de "rebeldía" en la que visitaba galerías de arte y exposiciones para coger ideas e inspirarse. “Si cuando la vean no se paran a mirarlo, habré hecho algo mal. Lo importante era que consiguiese hacer que la gente se detuviese y la mirase”. Filosofía de trabajo que encaja a la perfección con el clásico ‘mejor que hablen mal de uno, pero que hablen’ elevado a la enésima potencia.

Asegura que estuvo tiempo estudiando las tipografías utilizadas en cómics antiguos de Batman o The Watchmen para tratar de recrearlas en un programa informático sin copiar del todo sus estilos hasta que dio con la ‘combinación perfecta’. “Así que sí, es mi culpa”, relata el orgulloso creador de la letra que desde hace años se ha convertido en carne de meme y montaje satírico.

¿Estás entre los que detestan esta letra? No eres el único. De hecho, al propio Connare le costó que le aprobasen el proyecto. “A mi jefe, Robert Norton, no le gustó nada el tipo de letra y me dijo que debería tener un estilo un poco más tipográfico. Discutimos y yo le dije ‘no, tiene que ser algo raro, diferente y que destaque por encima de las tipografías aburridas de los libros de texto del colegio”.

Adorada en los años 90 por muchos, su estilo tosco, redondeado, infantil y poco elegante le hizo ganarse unos cuantos detractores a medida que pasaban los años y su estilo inundaba más y más carteles, letreros y todo tipo de productos. "Cuando viajaba por el mundo veía mi tipografía en toallas de playa, paquetes de pan... ¡En casi cualquier cosa!".

La tipografía con más ‘haters’ del mundo

Desde que su uso se generalizó masivamente, la letra inspirada en el universo de la novela gráfica ha recibido críticas por todos los lados. Poco tardó en aparecer el movimiento Ban Comic Sans formado por miles los diseñadores gráficos que exigían su desaparición por considerarla, directamente, una tipografía mediocre que no debería utilizarse en ningún caso. Mucho menos para la redacción de textos extensos, ya que su complicada lectura –al carecer, dicen, de todas las características informales de la verdadera escritura a mano alzada– la hace inapropiada para este uso.

Pero no sólo les expertos dibujantes y diseñadores aborrecen esta redondeada e infantil tipografía. Protagonista de cientos de memes y parodias, también dio nombre a uno de los personajes del videojuego Undertale, Sans, cuyos diálogos aparecían en pantalla escritos en la susodicha letra –sin respetar normas básicas de escritura como el uso de mayúsculas– y ocupaba un papel, digamos, poco serio.

En nuestro país también hemos tenido momentos de ira masiva contra la Comic Sans. Tal y como recogen en Wikipedia, al menos se recuerdan dos hitos de la tirria castiza ante la tipografía: en marzo de 2011 cuando se utilizó para grabar los nombres de los campeones en la Copa del Rey…

Otros usos aberrantes de la Comic Sans: La usaron para las "chapitas" de la Copa del Rey (España) pic.twitter.com/UmZE30hjz2 — Lucas González Monte (@lucasdgm) 31 de octubre de 2014

... y en julio del año siguiente al ser la letra escogida por el CERN para la presentación –en Powerpoint, para más inri– del posible descubrimiento del bosón de Higgs.

El descubrimiento del Bosón de Higgs se anunció en Comic Sans. Mi fe en la humanidad se queda como estaba. pic.twitter.com/eCyE7GJJ2M — Carlos Sánchez (@chocotuits) 31 de julio de 2014

‘A palabras necias, oídos sordos’, debió pensar el padre de tipografía más rechazada de la historia a quien se tomó a guasa las críticas masivas: “Pensé que era divertido, nunca me lo tomé como algo ofensivo”. Además, Connare ha explicado una y otra vez que aquel diseño no era originariamente para una letra como tal sino una solución para encontrar una tipografía adecuada para un software infantil. Para muestra, el símbolo del euro de la familia tipográfica cuya serifa superior aparece en algunas versiones con un ojo a modo de carita sonriente.

