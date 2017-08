Un grupo de gays, agredido en una zona de cruising de Madrid al grito de sidosos

Más de una decena de hombres organizados agredieron verbal y físicamente el pasado domingo a un grupo de homosexuales que se encontraba practicando cruising (sexo en lugares públicos) en un parque de Madrid al grito de "maricones, enfermos y sidosos". Así consta en dos denuncias interpuesta ante la Policía Nacional por dos de las víctimas -de 53 y 46 años-, una de las cuales también fue amenazada de muerte: "Si vuelves, te cortaremos el cuello".

Según informa la asociación LGTBI Arcópoli, los dos denunciantes estaban la madrugada del pasado domingo en el parque Breogán de Madrid (Ventas) -una zona de lugar de encuentros sexuales entre gays-, cuando un grupo de 14 hombres de entre 30 y 40 años irrumpió en el lugar. Dos de ellos, según la denuncia, se acercaron a J.J. y le preguntaron si era "maricón", a lo que el agredido respondió con una negativa "por miedo". Ante la respuesta, los dos agresores amenazaron con "cortarle el cuello" si lo volvían a ver por el parque.

Tras ello, el otro denunciante relata cómo el grupo de 14 hombres se adentró en el parque y comenzó a insultar "a todos los hombres que se encontraban allí". Además, según su versión, vio cómo varios "daban patadas y empujones" a los homosexuales que se encontraban en el parque. "En una de las ocasiones uno de los agresores dio un puñetazo a uno de los hombres gays y lo tiró al suelo", explica.

La agresiones continuaron. Gritándole "maricón”, “enfermo" y "sidoso", empujaron a la víctima hasta la carretera contigua al parque y allí le volvieron a amenazar: “Hasta aquí maricón, a partir de aquí esto es zona cero. No queremos que entren maricones ni sidosos”.

Fue en ese momento cuando el agredido llamó a la Policía Municipal y "delante de la propia Policía" -relata Arcópoli- le hicieron fotos a la matrícula de su coche para después amenazarle de muerte.

"El cruising no es delito en España"

Las dos víctimas acudieron al Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia donde les acompañaron a denunciar a Policía Nacional. La denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos de Odio, así como a la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal.

El Observatorio Madrileño tiene registradas 191 incidentes de odio o discriminatorios en la Comunidad de Madrid en lo que va de 2017. Yago Blando, coordinador del Observatorio, ha declarado que "la LGTBfobia no desciende, y cuanto más empezamos a dejar de ocultarnos, más toman algunos la cotidianidad de nuestras vidas como una provocación y por ello nos agreden”. Rubén López, vocal de delitos de odio, ha querido recalcar que "el cruising no es delito en España y no hay ninguna justificación a este tipo de agresiones o caza de personas por su orientación sexual.