La épica de Carlota: un 10 en Selectividad tras sufrir bullying y una enfermedad rara

“Tenía una buena sensación pero no esperaba una nota semejante”. Esto dice Carlota Monedero Herranz, la madrileña de 18 años que ha sacado la mejor nota de la nueva Selectividad de la LOMCE en la Comunidad de Madrid: un 10 en la fase general y otro 10 (Matemáticas) y 9,5 (Biología) en las materias para subir nota. En total: 13,9, casi la perfección. Unas calificaciones que cobran más heroicidad si se tiene en cuenta la épica que tiene su historia: lo ha conseguido pese a sufrir acoso escolar durante la ESO y padecer una rara enfermedad.

La joven se ha emocionado al llegar a su colegio Santa María de la Hispanidad (Madrid), donde ha cursado el Bachillerato de Cienciaspuras. Allí la esperaba su tutor con las notas de Selectividad que este viernes se han dado a conocer en Madrid, parte del claustro y un buen puñado de compañeros para felicitar a Monedero. Todos conscientes de que ha conseguido esta hazaña en unas circunstancias extraordinarias: padece desde muy pequeña del denominado Síndrome de Marfan, una enfermedad rara del tejido conectivo, que afecta a distintas partes del cuerpo como el esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Debido a esta enfermedad fue víctima de acoso escolar en su antiguo colegio.

“Tuve problemas en mi (anterior) colegio. Al ser así, un poco diferente, la gente no me trataba muy bien”, ha comentado. Asegura que su físico, condicionado por su problema médico, era el caldo de cultivo de bromas y críticas por parte de sus compañeros. “Es por eso que soy muy alta y que tengo una fisiología diferente y algunas limitaciones físicas, pero no es algo que me preocupa en mi día a día. Son sólo piedrecitas en el camino que voy superando”, dice con convicción.

Tras no sentirse a gusto en su anterior centro educativo, tomó la decisión de trasladarse al que ha cursado Bachillerato, donde asegura sentirse como en casa.

En el colegio concertado Santa María de la Hispanidad el equipo docente se ha encargado de crear un ambiente que estimule los talentos de alumna. “Le aseguré a sus padres que mientras yo sea directora, su hija no sufriría nunca acoso en este colegio”, añade Carmen Pacheco, directora del centro educativo desde hace treinta años. El colegio ha conseguido un 100% de aprobados por quinto año consecutivo.

Sus "piedras en el camino"

Otra de esas "piedras en el camino" de las que habla la joven se remonta a 4º de ESO, cuando sufrió uno de sus numerosos desprendimientos de retina. Un episodio que le apartó de las aulas durante cuatro meses. Su madre María Herranz recuerda que tuvo que leerle en voz alta, despacio, para que ella pudiera memorizar sus asignaturas. “Desde el principio me aseguró que no suspendería los estudios”, comenta la madre. Al final, acabó destacando con notas sobresalientes.

La joven tiene la intención de hacer un doble Frado de Biotecnología y Farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria. Siempre había tenido en mente Medicina ya que tiene interés en ayudar a la gente, pero recientemente se ha decantado por esta doble titulación, ya que tiene especial interés en la investigación. Ya sea investigación del cáncer, sida o diabetes. Se ve en un laboratorio y entiende que su propósito es ayudar a a gente.

“Tiene una capacidad de esfuerzo destacada, es una joven muy trabajadora. Es madura, constante y colaboradora”, asegura su profesora de Economía, Belén Caldito. La psicóloga del centro añade que "destaca en todas las habilidades y se busca sus propios retos”. También le describen sus compañeros, entre los que sobresalen otros seis resultados que superan el 12,5 en Selectividad, como una chica reservada, aunque siempre dispuesta a ayudar.

Entre sus otras actividades, la sobresaliente estudiante ha recibido el Primer Premio en el Concurso de Microcuentos Narrados de Madrid por su relato: Convivir no es un Cuento y fue finalista en la Olimpiada de Biología en Madrid, donde competían más de 650 participantes. Carlota, una joven prodigia, además toca diversos instrumentos musicales.

La adolescente se describe a sí misma como una mente inquieta y comenta que le gusta escribir, leer, el teatro y la música. La clave para sacar esta nota, según Carlota, es "estar relajada, hacer deporte, salir y estudiar todos los días". "Hay que trabajar mucho y ponerle pasión a todo lo que haces”, añade. Además, asegura que la clave es tener pasión por lo que se hace y sobre todo un objetivo mayor. Sobre sus hábitos de estudio comenta que tiene "una capacidad" que ha ido desarrollando desde 3º de la ESO basada en la concentración: “Podía pasarme cuatro horas sin levantarme del escritorio sin ningún problema”.

Ella resalta -aunque con humildad- que ha sido el cariño de compañeros y profesores y la perseverancia de su familia lo que la ha sacado adelante: “Son ellos lo que me han hecho todo lo que soy”.

Carlota es una todoterreno, que sirve como ejemplo de admiración y causa admiración por parte de profesores y compañeros en el colegio. Actualmente batalla contra una Queratitis (una inflamación que afecta la cornea), pero espera su futuro con optimismo y admite que hoy es un día para celebrar.

EL OTRO 10: EN CANARIAS

La canaria Elena Fuente González -a sus 18 años- no sólo ha sacado la máxima puntuación en la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad, sino que se presentó para subir nota y también bordó los exámenes de la fase específica (Matemáticas y Física). Un 14 de 14 en total. No se puede sacar más nota. Para lograrlo: terminó con una media de 10 el primer curso de Bachillerato, también con esa cifra redonda el segundo curso de esta etapa educativa y por último, 10 en Selectividad.

La alumna ha estudiado en el colegio Hispano Inglés de Las Palmas de Gran Canaria, un centro educativo donde los chavales estudian en castellano, inglés y alemán dos currículos al mismo tiempo: el sistema educativo del Reino Unido y el de España. Tras ello -y con el excelente expediente bajo el brazo- no tendrá ningún problema para cursar los estudios universitarios que desea.

Esta canaria, aficionada al surf y a la natación sincronizada, se convertirá en estudiante de Medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Quiere “estudiar en casa”, explica a La Región, aunque no descarta que durante su Grado solicite una beca Erasmus para poder estudiar durante un curso o cuatrimestre en otra ciudad europea.