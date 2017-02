Murcia responde a 'The Sun': "Si no tenéis lechugas es porque no queréis comprarlas"

Los estantes de las verduras sin apenas lechugas es -desde hace unos días- un elemento decorativo más de algunos supermercados del Reino Unido. Dos grandes superficies como Tesco y Morrisons han llegado hasta el extremo de racionar la cantidad de lechugas iceberg que cada cliente puede echar a su cesta de la compra. ¿Y la culpa? The Sun no tuvo reparos en acusar directamente a productores y exportadores españoles de estar “almacenando” hortalizas en nuestro territorio para después venderla más cara.

Lo cierto es que este medio sensacionalista no puede estar más alejado de la realidad. Para encontrar la respuesta al misterio es necesario trasladarse a Murcia, la región española que cosecha el 40% del total nacional de lechugas. De estas, el 81% son iceberg. Las de la discordia. Esta comunidad autónoma -como el resto de Levante- ha visto cómo sus cosechas han sufrido estos últimos meses las inclemencias meteorológicas: las fuertes lluvias de final de año y el temporal de frío del inicio de este 2017.

Unas circunstancias que según la Asociación de productores y exportadores de frutas y hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) ha causado unas pérdidas que rondan el 30%. En declaraciones a este medio, el director de este conglomerado, Fernando Gómez, asegura que si bien Murcia ha demostrado estar “preparada para soportar la meteorología adversa”, los precios de las hortalizas “es evidente” que tiendan al alza. La oferta y la demanda.

Por eso, tacha de “totalmente falso” lo publicado por el diario británico y llama a poner la atención sobre el precio de la lechuga iceberg que tenían en los estantes ingleses: 0,50 libras. “Es una auténtica vergüenza que se atrevan a poner ese precio”, exclama Gómez. Inmediatamente después pide poner la atención en esa misma foto difundida por The Sun en la que se ve un stand de Mercadona en el que se lee que la misma lechuga iceberg se vende a 1,15 euros.

“Si no tienen lechugas es porque no han querido comprarlas. Así de sencillo”, crítica este empresario que actualmente promociona la huerta murciana en una feria europea. No obstante, pide distinguir a Reino Unido como cliente -que ha seguido con el mismo volumen de importaciones que en temporadas anteriores- y algunos supermercados en particular, como Tesco y Morrisons, en los que se está racionado a la protagonista de todas las ensaladas. “Intentan continuar con una política tremendamente agresiva de precios en una situación fuera de lo común para el mercado”, insiste.

“¡Pero cómo se van a reservar lechugas!"

En medios ingleses -que replicaron el bulo original- se ha podido leer estos días que los supermercados españoles acumula “en secreto” masivas verduras “a pesar de que los compradores británicos se enfrentan al racionamiento”. “!Pero cómo se van a reservar lechugas. Son productos perecederos, no se pueden guardar”, alerta el representante de Proexport, quien explica que con las nuevas técnicas que utilizan desde la tierra a la línea del supermercado no pasan más de 48 horas.

“Murcia es la gran solución y no el problema”, dice orgulloso Gómez. Además, advierte que esta supuesta crisis de la lechuga iceberg se puede dar en otras hortalizas en las próximas semanas ya que, según sus estimaciones, se ha perdido también entre un 25% y un 30% de brócoli y coliflor y un 15% de productos de invernadero como tomates, calabacines o berenjenas. “Si no se adaptan al precio, volverá a pasar”.

Preguntado por las razones que llevan a un medio a lanzar una campaña así, Gómez apunta a “un movimiento de presión” para provocar la bajada de precios. Unos titulares que pueden provocar, en su opinión, que el consumo ceda “Bastante ha sufrido ya el agricultor para que encima se frene el consumo”.