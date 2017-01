Ránking de los coches más robados en España: así trabajan las mafias

La situación podría discurrir en un garaje de Usera, del barrio de Argüelles o incluso de Lavapiés. Cualquier barrio es susceptible. Un hombre se acerca a un Seat Ibiza rojo, lo fuerza, entra. Cuenta con dos personas de apoyo. Una vez lo tienen, huyen de allí con el coche hasta su base de operaciones. Tienen varias opciones. Una de ellas es desarmarlo. La otra, transportarlo tal cual. Entonces entran en juego el resto de miembros de la banda. Uno de ellos lo transporta hasta Gibraltar para luego llegar a Marruecos. En otras ocasiones, salen por el Pirineo y ya está en camino de salida de Europa. En cuestión de pocos días cruzarán el continente y estarán en alguno de los países del Este: Ucrania, Bulgaria, Rumanía...

La situación se repite en múltiples ocasiones al cabo del año. No en vano, en España desaparece un coche cada tres minutos y medio. Son una media de 425 vehículos al día, un total de 155.000 coches al año en nuestro país. Aunque en este año pasado descendió casi un 12 % el número de delitos de esta clase, lo cierto es que la cifra todavía resulta elevada. Seat León, Seat Ibiza, Volkswagen Golf, BMW X5, Toyota Land Cruiser… Quizás sean los cinco coches más robados en todo el país en los últimos años, pero hay muchos más. Es un detalle que preocupa sobremanera al sector de las aseguradoras, sobre todo por el aumento del precio de las pólizas tras los robos.

El verano es la época en la que más robos se producen, aumentando en ocasiones hasta un 20 %. Los ladrones, que prefieren los párkings públicos, se llenan los bolsillos en los meses estivales. Mientras todo el mundo está en la playa, ellos hacen el agosto trasladando coches desde Sevilla a Marruecos, o fuera de España cruzando los Pirineos, dirección Europa oriental. Estos son los vehículos más robados de España.

El Seat León

Pero, ¿qué tipo de vehículos, marcas y modelos son los más robados? Por lo general, no son coches de lujo. Lo confirma la Brigada de Detención de Vehículos Ilícitos y también las compañías aseguradoras: la mayoría de los vehículos que desaparecen, es decir, el botín de los ladrones, son de gama media. En buena parte, esto se produce simplemente porque, en general, la demanda de estos automóviles en los países a los que los transportan es mucho mayor que de vehículos de gama alta. Rastreator, el comparador de seguros, explica cuáles son los datos que ellos manejan en la actualidad en cuanto a los coches más robados.

Según sus cifras, el Volkswagen Golf se encuentra en la primera posición del ránking, seguido del BMW Serie 3 y de los Seat León e Ibiza. “Si hablamos de todoterrenos 4×4, tenemos la mala noticia de comunicarte que si tienes Toyota Land Cruiser, seguramente ya habrá algún ladrón que le habrá echado el ojo”, explican.

Hay varios lugares que son los más habituales en cuanto a robos. Los estacionamientos, los centros comerciales y parkings públicos. Por eso la compañía hace una serie de recomendaciones para evitar todo lo que pueda ocurrir: revisar bien las puertas, intentar no aparcar en zonas poco iluminadas, no dejar objetos de valor a la vista; es preciso no olvidarse las llaves en el contacto.

Los coches más robados

Según los datos de Detector, compañía dedicada a la localización de vehículos robados, el BMW es la marca de coche más sustraída por los ladrones y bandas organizadas. Lo analizan a modo de porcentaje. El BMW aparece a la cabeza en sus datos con el 23 %, seguido del Land Rover, 13 %, los Toyota, 12 %, y los Audi, 9%. Los datos contrastan con los que ya hemos visto de Rastreator y con los de Línea Directa. Según la compañía de seguros, el coche más robado sigue siendo el Seat León, seguido del Volkswagen Golf y, en tercer lugar, del BMW Serie 3. Luego sitúan el Seat Ibiza, el Volkswagen Passat y el Renault Mégane como los siguientes que más se sustraen. Los datos apenas han variado según cuentan en la compañía desde el año 2013, cuando realizaron un estudio en el que analizaban 8.400 vehículos. Aquel estudio fue titulado como “Robos de coches en España”.

El caso del Seat León, que es un coche de gama media, se explica por la gran demanda existente de este modelo en los países de Europa del Este. Allí se valora especialmente su diseño, según cuentan en Línea Directa. Por su parte, el Volkswagen Golf presenta una gran versatilidad como proveedor de piezas de recambio. El BMW serie 3, el tercero de los coches más robados según Línea Directa, es deseado por su potencia y su diseño deportivo.

En caso de robo, ¿cómo actúan las compañías? En Línea Directa indemnizan al dueño del coche en un plazo máximo de 30 días. Eso sí, en el supuesto de que el dueño del vehículo tenga contratada la garantía de robo. “Si en ese período apareciese el coche, el cliente puede elegir entre quedarse con el dinero o recuperar su vehículo devolviendo la indemnización, aunque no es fácil: solamente el 39% de los vehículos sustraídos acaban apareciendo”, explica Ricardo, de la compañía aseguradora.

El número de robos al año y su coste

Como ya hemos comentado, en España se sustraen al año más de 155.000 vehículos. Unespa es la patronal de todas las empresas aseguradoras, la que recibe la información de todas las compañías para luego contextualizarla y esquematizarla. Según todos los datos que tienen recogidos, en España se producen catorce robos de coche a la hora, uno cada cuatro minutos. Este dato contrasta con el de la compañía Detector Seguridad, quien asegura que se produce un robo cada tres minutos y medio en nuestro país.

La cantidad, en todo caso, es ciertamente elevada. Según Línea Directa, “es importante comprender el coste real del robo para toda la sociedad”. Según sus estimaciones, alcanza los 219 millones de euros de pérdidas. “Esto lo que supone es un sobrecoste de 19 euros de más en cada póliza”.

Según los últimos datos de Unespa, Madrid continúa siendo, de lejos, la ciudad en la que más coches desaparecen, un total de 49.436 el pasado 2016. La segunda es Barcelona con 19.560, y luego viene una sucesión de ciudades de la Costa del Sol y del Levante en el siguiente orden: Sevilla (13.266 coches), Valencia (11.088), Málaga (6.251), Cádiz (4.885) y Alicante (4.703).

Las pérdidas que provocan los robos de coches alcanzan los 219 millones de euros de pérdidas. “Esto lo que supone es un sobrecoste de 19 euros de más en cada póliza”, explica Línea Directa.

Detector lo clasifica de forma porcentual, y excluye a Barcelona de entre las primeras ciudades en las que se producen robos. En el particular ránking de la compañía de seguridad, Madrid, con un 21 por ciento, sigue siendo la ciudad en la que más vehículos desaparecen. La segunda ciudad es Valencia, con un 9,1 por ciento, seguida de Alicante, con un 7,6, Málaga, un 5,9 y Sevilla, con un 4,8 por ciento. En ese último tramo el orden apenas varía. Son cifras recogidas en un estudio realizado por la empresa Detector. Según esas cifras, sería el tercer país en el que más robos de coches se producen, sólo por detrás de Italia y Reino Unido, con casi el 20 por ciento de los robos de automóviles de toda Europa.

Es un patrón generalizado al cual la policía y las aseguradoras ya están acostumbrados: Todos concuerdan en lo que en realidad pasa, lo que siempre ha sucedido y lo que nunca ha dejado de suceder: las pequeñas mafias organizadas en los grandes núcleos urbanos. Según Unespra, cada hora en la cual se producen 14 robos, las pérdidas que se generan en el sector son de 12.733 euros.

Las mafias, detrás de todo esto

Los ladrones, cada día más experimentados según la policía, burlan de cualquier modo las tecnologías antirrobo de última generación implantadas en los coches. El proceso que llevan a cabo los ladrones es sencillo. Buscan vehículos que tengan salida en el mercado negro, para venderlo, por lo general, en Europa del Este. De ese modo, no siempre tienen que ser los deportivos de alta gama los que más desaparecen. De hecho, tal y como nos cuenta José Orge, de la Brigada de Detención de Vehículos Ilícitos: “Es algo que está muy concentrado en Madrid, la Costa del Sol, el Levante… Últimamente hemos detenido algunos grupos organizados”.

Pero esas bandas organizadas, lejos de pertenecer a grandes mafias internacionales, suelen estar integradas por menos personas de las que creemos. “Son más bien grupos pequeños. Hablamos de entre seis y diez personas, que son las que necesitan”, explica Orge. Esos pequeños grupos de maleantes se las arreglan para transportar coches de todo el país a miles de kilómetros. Por eso, deben escoger los hombres adecuados en su equipo, de modo que cada uno tiene una labor específica, muy concreta, como en una cadena de montaje.

“Primero, necesitan tres personas para robar el vehículo. Otra para falsificar la operación. Si lo roba en Madrid y lo tienes que entregar en Marruecos, tiene que tener una persona para que haga esas labores de logística”. Son, por tanto, varios eslabones metidos en una rueda: los conductores son los que transportan el coche de una ciudad a otra, luego están los receptadores, que son quienes lo reciben.

Es algo que está muy concentrado en Madrid, la Costa del Sol, el Levante… Últimamente hemos detenido algunos grupos organizados

La gama media es lo habitual en esta clase de robos. Desde la Policía insisten en que a los ladrones no siempre les interesa ir a por los coches de alta gama. “Se puede tener un coche espectacular, pero si no tienes quién te lo compre no te sirve para nada”. Por otro lado, a las autoridades que investigan estos crímenes nunca les deja de sorprender que haya vehículos caros, de lujo, con poca incidencia. Los Mercedes, por ejemplo, siendo una marca de prestigio, es un coche que se roba poco, según los datos que manejan las autoridades. Por otro lado, el BMW es uno de los más ‘solicitados’.

¿Quién está detrás de todo esto? Por la experiencia de años anteriores, los extranjeros son los que más se dedican a esto, sobre todo los búlgaros y los polacos. Ellos solos generan un perjuicio en toda España de unos 291 millones de pérdida en el año 2014. “Muchos nos los hemos encontrado en puertos que van de camino a Marruecos. Se roban por toda España pero los trasladan a los puertos”, explican desde la Policía Nacional.

Una forma de evitar los robos de los vehículos

¿Hay alguna solución que pueda frenar el trabajo de los ladrones que cada vez imperan más en el país? Existen pocas soluciones, pero una de ellas es la que ofrece el Grupo Detector. “Contamos con el servicio de recuperación de vehículos robados líder en el mercado”, explican desde la empresa.

Con más de quince años de experiencia en el mercado, su labor no es otra que la de localizar y recuperar automóviles y motos y toda clase de vehículos que son sustraídos a sus dueños. Según datos de la empresa, lleva recuperados vehículos por un valor de 75 millones de euros en los últimos años. “El 85 % del mercado asegurador confía en nosotros”, explican.

¿Cuál es el procedimiento por el que actúa esta empresa para acudir al rescate de los vehículos que han sido forzados? “Instalamos los dispositivos, y hacemos también contratos con las aseguradoras. Cuando el propietario interpone una denuncia, y esa denuncia nos llega a nosotros, comunicamos a la policía y ellos localizan el vehículo”, explica Myriam desde la empresa.

El proceso es sencillo. Cuando los ladrones, o pequeñas bandas organizadas roban el coche, y después ir a denunciarlo ante las autoridades, estas avisan al Centro de Control de la empresa. Entonces la maquinaria empieza a moverse. Como trabajan en colaboración con el Ministerio de Interior, controlan todos los datos de los vehículos. En ese momento se activa el sistema Detector y se procede a localizar el vehículo. Es entonces cuando se monta la operación policial de modo que el automóvil es recuperado, en los mejores casos, en pocas horas. Todo vuelve a la calma.