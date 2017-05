Antonio Resines: "Yo habría sacado a Franco antes del Valle de los Caídos. Hacerlo ahora es una gilipollez"

Antonio Resines llega a una cafetería del centro de Madrid como si fuera el personaje que nunca interpretó. Viste traje de chaqueta ajustado y gafas negras, pero su calzado le delata: en realidad no es un dandy, lleva zapatos anchos de cordones, como de uniforme colegial.

Comienza la entrevista y su impostura lo retrata como alguien que, al no saber qué contestar, cuestiona la profesionalidad de la periodista: “¿Qué edad tienes? ¿Seis años?”. Resines prefiere no hablar de política, ni de sociología, ni de economía; Resines prefiere hablar de sí mismo. Tanto que ha escrito un libro “apasionante, porque en él cuento mi vida”.

El actor se monta su propia escena, en esta ocasión interpreta a un hombre desabrido, atropellado de palabra y pensamiento. Resines denosta el formato de la entrevista, no se levanta de la mesa porque el boicot que se hizo a su última película, La Reina de España, lo ha arruinado y “estoy obligado” a hacer estas cosas. En cualquier caso, se le agradece el interés que muestra por el pésimo estado de la cultura española.

¿España se parece a sus personajes? Tenemos la barra del bar como referencia, hablamos más de lo que sabemos...

Depende de qué personajes, una parte sí y otra parte no. Hay gente que es así y gente que no. Son dos preguntas muy complicadas. Los bares son una referencia para casi todo el mundo y, ¿si hablamos de lo que desconocemos? Pues como en cualquier país. A ver, gente absurda, por decirlo de forma un poco fina, hay en todo el mundo. Tampoco somos tan distintos.

¿No existe un carácter español?

No, cada uno es como es. Yo creo que eso son tópicos, ¿tú tienes un vestido de faralaes en tu casa?

Yo sí, soy de Sevilla.

Pues claro, lo que te decía. Yo no, yo no salgo a la calle vestido de majo.

No me lo pongo todos los días, lo que no significa que no sea el traje típico de mi tierra. Si la vida fuese una película, ¿cómo sería un personaje típicamente español?

Pues ni idea, chica, sinceramente. Es que no hay un español típico: cada uno es de su padre y de su madre.

¿Qué queda del personaje de Alfredo Landa en la España de hoy?

Bueno, habrá gente que sea así, pero no sé, somos muchos. ¿Qué quieres que te lo diga en porcentaje?

No, le pregunto por el arquetipo y su vigencia.

Ni idea, no lo sé. Yo no tengo nada que ver con ese personaje. Generalizar es muy peligroso, ya lo sabes, peligrosísimo, y como es muy peligroso es mejor no generalizar. Si tú me preguntas en qué calle vivo, yo te lo digo. Pero si me preguntas qué me parece España, no te voy a contestar porque es más complicado.

Esta serie de entrevistas se llama Hablando sobre España, ya lo sabe. Usted ha representado al español medio en decenas de películas.

Hasta ahí sí, hasta ahí podemos leer. He hecho de clase media, de media media, de media baja, de media alta, de todo.

¿Cómo cree que está la clase media española después de la crisis? ¿Comatosa o recuperándose?

Es que no lo sé, no tengo ni idea. Depende de si marcamos qué es clase media por ingresos.

Es por lo que lo podemos clasificar, por los valores socioeconómicos.

Hombre, ¿qué es para ti la clase media?

La gente con ingresos medios.

Eso no es clase media, eso es baja o media baja.

¿Para usted cuál es un barrio de clase media de Madrid?

¿Este qué es? [Estamos en el barrio de Salamanca].

Clase baja no.

Por eso, digo, es muy difícil. La parte más baja ha visto reducidos sus ingresos y la parte más alta también. Algunos los han mantenido pero con dificultad. Los que los han conseguido mantener son los que ganaban mucho dinero; menos a los que han pillado con el carrito del helado. Los que han perdido muchísimo son el treinta tantos por ciento del país. Es decir, contestando a tu pregunta: se ha reducido la clase media, la parte baja de la clase media.

En cierta ocasión dijo que hacer papeles serios le mataba.

Yo no he dicho eso, es mentira.

Lo dijo en una entrevista en 'El Mundo' hace unos años.

Sí, díselo a Pedro J., ¿que me mataba [hacer papeles serios]? Bah, es posible.

Sigo, dijo usted que hacer reír le era más fácil porque tenía cierta tendencia a la idiotez.

Sí, eso sí lo he dicho.

¿A los políticos de ahora les pasa lo mismo?

¿Que son idiotas?

Que tienen cierta tendencia a la idiotez, que son menos serios, que hacen más reír que lo contrario…

No vas a poner eso en mi boca jamás. Yo creo que hay de todo. Hay gente que está muy bien; hay gente que está menos bien. Lo de la idiotez es muy peligroso. El titular ya me lo estoy viendo: "Los políticos españoles tienen cierta tendencia… ", por Antonio Resines. No, no porque si digo eso me la cargo.

Ahora mismo la situación es muy complicada y vemos como hay políticos que están quedado retratados por sus actos. ¿No les da eso un aire más cómico que serio?

Son igual que siempre. Si haces un recorrido de la España de diez años para atrás ves que hay de todo. Hay gente más o menos honrada, hay gente que se dedica a una profesión muy en serio y gente que se dedica a la misma profesión muy poco en serio. Y eso es aplicable a todas las profesiones: fotógrafos, periodistas, actores, políticos…

Al leer los periódicos, ¿uno puede llegar a pensar que España sigue en ‘La Escopeta Nacional’?

No, eso son determinadas cosas de este país, pero este país es muy distinto, no tiene nada que ver con La Escopeta Nacional. ¿Lo dices porque se siguen haciendo chanchullos? Sí, vamos, y con Franco se vivía mejor, eso ponlo que es un titular muy bueno, lo digo yo y es cojonudo.

Siempre ha habido corrupción, ¿que ahora se sabe más? Pues porque hay más medios. Pero, vamos, antes no se sabía. Yo soy del Pleistoceno y ya en Atapuerca hacíamos putaditas a los de al lado: eso es normal. Bueno, no deber ser normal, pero ha pasado siempre.

Ha escrito usted un libro.

Todavía no lo he sacado. Los periodistas de ahora estáis un poquito a pillar, a pillar pasta me refiero.

¿A pillar pasta?

Tendrías que poner: Yo que antes era clase media, ahora soy clase media baja, por ejemplo, en el caso de que sea así.

¿Usted es clase media?

No, yo no, yo soy otra cosa. Yo soy un artista, tía.

Ese es un titular muy bueno: Yo soy un artista, eso es cojonudo. Bueno no, que el libro sale el día 25 y esta entrevista viene muy bien si sale esta semana. Es un libro apasionante, porque es mi vida. Se llama Pa' habernos matao. Memorias de un calvo y, aparte de contar parte de mi vida, cuento la historia del cine que me ha tocado hacer.

¿La historia del cine cuenta la historia de la España de los últimos 50 años?

Sí, si la coges toda desde el principio: las películas buenas, las malas y las regulares. Eso es una cosa muy importante, que la gente se dé cuenta de que el cine es cultura porque muestra una parte del país. Me preguntabas por Landa, todo eso de las suecas y el desarrollismo... Eso significaba que en esa época había ese tipo de actividad y de actitud. Ahora hay otro tipo de actividad y de actitud. ¿Se hacen pocas películas políticas? Claramente políticas, sí, muy pocas.

¿Cuál es la película que resume para usted la historia reciente de España?

Hay una, en la que participé yo, Todos a la cárcel, de Berlanga, que la podría resumir. Pero es que es muy difícil, porque si tú partes de que hay una idiosincrasia española... Ya te he dicho lo de faralaes sabiendo que eras de Sevilla, pero es que la gente no va vestida en las fiestas así.

Eso puede comprobarlo en cualquier fiesta del sur de España. No creo que haya una idiosincrasia española, pero sí hay unos valores y una cultura comunes que en cierto sentido nos define.

¿Tan generales como para que alguien sepa que tú eres portuguesa y yo español? ¿Tú tienes pinta de española? ¿Que somos todos cejijuntos con el pelo así y renegríos?

Ningún gobierno de este país ha sido capaz de hacer de la cultura una cuestión de Estado que es lo que es

Decía que se hace poco cine claramente político.

Hay pocas películas que hablen de política como primer tema. Paesa, por ejemplo, es una película política, aparte de que es muy entretenida porque es un thriller. Habla de un momento concreto de la historia de este país.

Se han hecho más películas de la Guerra Civil que de otros periodos de la historia.

Bueno, ya estamos. Ya tienes otro titular: "Resines dice que el que dice que se hacen muchas películas de la Guerra Civil española es tonto de los cojones".

Gracias por el halago.

No, es por la pregunta, es un topicazo.

Lo cierto es que no se hacen el mismo número de películas de otras épocas. ¿Por qué el interés especial por la Guerra Civil?

Este año se han hecho 185 películas, de las cuales 75 son documentales, aproximadamente. De los documentales hablan de la Guerra Civil tres, es decir, ya estamos en un porcentaje bajo.

No le estoy preguntado sólo por este año...

Eso es mentira, es un tópico. Es como que todos los españoles somos rubios, otro tópico. Es una tontería que dice determinado tipo de gente que no viene a cuento. No se hacen tantas películas de la Guerra Civil española. Por cierto, el que más películas hizo sobre la Guerra Civil fue Franco… ¿no?

Yo no he dicho ni que sí ni que no.

Ya, pero yo te lo digo para que lo sepas. Se ha tocado de refilón porque afectó a este país durante mucho tiempo y sospecho, por lo que veo, que sigue afectando.

Usted que ha sido presidente de la Academia del Cine, ¿se ha proyectado una imagen de la gala de los Goya politizada?

No. Para un sector de este país, de la prensa, sí, pero ya no, aunque ese es un sector muy pequeño, pero tiene sus lectores.

¿El problema de la industria del cine con los gobiernos del PP era sólo el IVA? ¿La industria cinematográfica está maltratada por la Administración?

Me gusta mucho que digas industria. El maltrato es general. Desde que el mundo es mundo al cine en España se le ningunea. En otros países como Francia, que son países serios, no como España, cuidan a la cultura en general.

Ningún gobierno de este país ha sido capaz de hacer de la cultura una cuestión de Estado, que es lo que es. La cultura es de todos, la debe poder disfrutar todo el mundo y debe ser el Estado, no el gobierno de turno, el que apoye la cultura: para que haya buenos museos, se mantenga el patrimonio cultural y haya buen cine, buen teatro… Eso es la cultura y ningún gobierno de este país, ninguno, ha conseguido hacerlo.

Algún gobierno ha hecho algún intento, pero no ha sido demasiado eficaz. Ningún gobierno ha planteado la cultura en serio como un problema educativo. No creo que sea una cuestión especial de los gobiernos de Mariano Rajoy. Quiero pensar que no hay ninguna animadversión, porque sería absurdo.

¿Pero por qué no han conseguido que sea una cuestión de Estado?

Porque no les interesa la cultura.

¿Porque creen que no da rendimiento económico o por otra razón?

Eso es un error. Las industrias culturales en este país hasta antes de la crisis eran el 4% del PIB, teníamos una creación de empleo de 150.000 empleos. Es que no entienden bien en qué consiste la cultura. ¿Por qué se baja la dotación del Instituto Cervantes, por ejemplo? ¿Por qué nosotros somos espectáculo y la revistas no? ¿Por qué se le baja el 21% a un determinado sector y a otros no? No se entiende, hay gente que piensa que es una especie de castigo porque el mundo del cine tradicionalmente ha estado en contra de los gobiernos de derechas. Pues yo creo que si el gobierno está recaudando dinero le da igual de donde venga: hombre, mientras no venga del narcotráfico...

Si usted fuera ministro de Cultura, ¿qué es lo primero que haría?

Copiar el modelo francés de Malraux. Francia tiene un concepto de cultura como bien del Estado mucho mejor que nosotros. En otros países también pasa: en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Portugal... se lo toman mucho más en serio. Aquí no sé por qué no pasa eso. Después de 40 años de dictadura, donde la cultura no interesaba, esa idea se ha alargado en el tiempo, y en lugar de coger el toro por los cuernos se han hecho soluciones parciales que a veces no funcionan para nada.

Franco no pinta nada en el Valle de los Caídos. ¿Sacarlo ahora? Me parece una gilipollez, yo lo habría hecho antes

¿Los españoles ya se han reconciliado?

Chica, no sé, pregúntaselo a ellos.

¿Usted cree que hay que cambiar los nombres de las calles?

Eso es una idiotez. No voy a entrar a esa historia. Sí, por supuesto que estoy a favor. Te pregunto yo a ti, ¿a ti te gustaría vivir en la calle comandante Franco?

La entrevista no es a mí.

Pero hombre, yo puedo preguntar también. Es una chorrada eso, tendría que haberse hecho hace mucho tiempo. Tampoco hay que hacer de eso una cuestión de Estado.

¿Sacaría usted a Franco del Valle de los Caídos?

Bueno, eso por supuesto. No pinta nada Franco ni nadie allí. No se tenía que haber hecho ese disparate. ¿Que por qué lo sacan ahora? Francamente me parece una gilipollez, se podría haber hecho antes. Todo esto son situaciones que no vienen a cuento. Si me preguntas si yo lo haría te digo que sí, pero yo lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Ahora yo no estoy dispuesto a hacerlo porque me parece una tontería. Si me preguntas por la Ley de Memoria Histórica también me parece bien. Yo te contesto todo, no te preocupes.

Uno abre cualquier periódico y no sabe si estamos ante una comedia o un drama con tanto caso de corrupción permanentemente en portada.

Puf, ¿qué periódico ahora? Mongolia, Mongolia es cojonudo, ese sí que es bueno.

Sobre todo ahora, con el caso Lezo. ¿Rajoy es guionista o espectador?

Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, ése es de los últimos. Luego si quieres me preguntas por los ERE de Andalucía.

Yo estoy preguntándole por lo que está de actualidad, lo que está en las portadas de los periódicos.

Sí, sí, nos conocemos. ¿Los últimos casos? ¿Desde cuánto tiempo para acá?

Podemos hablar de lo que ha sucedido en el último año, por ejemplo.

En el último año, casi todos, puede que me equivoque, en un porcentaje altísimo, tienen que ver con gente que está relacionada con el PP.

¿Pero lo ve más como guionista o como espectador?

¿Quién?

Rajoy.

A tu pregunta yo te contesto: los últimos casos de corrupción tienen que ver con el PP.

Tal y como me está mirando... No sé si los lectores se harán a la idea de lo que realmente quiere decir.

Es muy sencillo, tú pones: "Los últimos casos de corrupción tienen que ver con el PP". Ah, ¿qué no sabes lo que es el PP? El Partido Popular. Y ya está.

¿Confía en la capacidad de regeneración del PP después de todos los escándalos?

A mí me importa un pito lo que haga el PP. No pienso ni un minuto en eso.

El día de la Comunidad de Madrid la presidenta Cifuentes dijo que el tiempo de los corruptos había llegado a su fin. ¿Le generan credibilidad sus palabras?

Chica, no lo sé, pregúntale a ella. Creo que ella ha dicho que sí, que ponía la mano en el fuego por ella.

Le estoy preguntado a usted.

A mí me parece una señora estupenda, vamos.

¿Por qué la corrupción no pasa factura electoral?

Estoy de acuerdo contigo.

¿Pero por qué? ¿A los españoles les da igual que les roben?

Yo qué sé, yo no voto al PP. Ellos sabrán por qué. Será qué les parece bien, digo yo. En el caso de que haya corrupción en el PP, que eso yo no lo sé, y eso que tenía la Academia de Cine al lado, puerta con puerta.

¿Cómo evalúa el nacimiento de Podemos?

(Se ríe). Es una entrevista apasionante, ¿eh?

Es una entrevista con un formato muy concreto.

Sí, sí. Es que hay un problema, uno tiene que tener mucho cuidado con los titulares. Por ejemplo, y ésta no es la respuesta, si te digo que a mí me pareció estupendo el nacimiento de Podemos, al día siguiente me machacan. Si digo que a mí no me pareció bien Podemos, también me machacan. Así que lo mejor es decir…

Otra respuesta es decir: ¿Qué es Podemos? Eso quedaría muy bien. Pero la respuesta a tu pregunta es que no valoré en absoluto cuando nació.

¿Y ahora?

Pues tampoco tengo tiempo.

Esta entrevista se publica el día que los militantes socialistas estarán votando a su próximo secretario general, ¿usted por quién se decanta?

(Mira al fotógrafo). Ésta es un genio, dime dime.

Le pregunto qué candidato a liderar el PSOE le parece más válido.

Ni idea.

Ha dicho José Bono en una entrevista en EL ESPAÑOL que Pedro Sánchez tiene aguja pero no hilo para coser el PSOE. ¿Usted qué cree que hace falta para remendar el partido?

Eso lo sabrán ellos. Yo no tengo ni idea. Igual que no opino del PP no opino del PSOE. Luego te digo un par de cosas de Podemos, o de Ciudadanos, hombre.

Dígamelas ahora. Hablemos de Ciudadanos, ¿cree que están haciendo políticas útiles como prometieron?

(Unos segundos de silencio) Hombre, tampoco. No sé.

Entonces, ¿cree que ha defraudado a sus votantes?

Yo no creo nada, yo te he dicho que no sé. A la pregunta de si hace cosas útiles Ciudadanos en el Congreso no lo sé porque no estoy en el Congreso. O sea que no sé.

Me ha dicho "vamos a hablar de Ciudadanos" y yo le pregunto sobre Ciudadanos.

No, no, no, yo no te he dicho eso. Yo te he dicho que después podemos hablar de Ciudadanos, y de Podemos pues no te digo nada más. Va a salir una entrevista apasionante.

Desde luego.

Te va a quedar niquelada. ¿Qué más cosillas?

Lo de la violencia machista antes se desconocía, una cosa buena del exceso de información es que ahora estas cosas se saben inmediatamente

Ha habido un auge de interés por las series americanas, especialmente por la entrada de plataformas como Netflix o HBO. ¿Existe la misma fascinación por las españolas?

Bueno depende de cuáles, por unas sí y otras no. Lo que sí hay es una diferencia clarísima de inversión, tienen más dinero. Las historias son mejores o peores pero a nadie en España se le ocurre hacer una serie de extraterrestres porque no tenemos dinero. Aunque se pueden hacer cosas como El Ministerio del Tiempo. En las series es muy importante la inversión, tener un presupuesto adecuado y buenas ideas, por supuesto.

¿Es usted feminista?

Claro, absolutamente, no me jodas.

Sus personajes han sido un tanto machistas, ¿reflejan la realidad española?

No, no. Son mis personajes. O sea, que describen eso, pero no quiere decir que uno lo sea.

Le estoy hablando de sus personajes, del arquetipo que representan.

Eso no quiere decir que el resto de la gente sea así. Vamos, que hay gente que se identificará con unas historias y gente que no.

Le pregunto eso porque 26 hombres han asesinado a 26 mujeres en lo que llevamos de año. ¿La violencia machista es una cuestión cultural?

Eso me parece indignante. Sí es una cuestión cultural, absolutamente.

¿Cómo erradicamos este mal endémico?

Tenía que haberse erradicado hace muchísimo tiempo porque te recuerdo de dónde venimos y hacia dónde vamos: te recuerdo que era normal hasta hace muy poco ver anuncios donde la mujer aparecía fregando. Eso ha pasado en una época en la que tú no habías nacido.

Eso nadie lo ha puesto en duda.

Todo lo que ha pasado en una serie de historias viene de otros lodos, de aquellos barros vienen estos lodos… Lo de la violencia machista antes se desconocía. Una cosa buena del exceso de información es que ahora estas cosas se saben inmediatamente y me imagino que la publicación de este tipo de historias, como la publicación de los datos de los muertos en carretera, sirve para que la gente deje de hacer estas barbaridades, aunque sea por vergüenza ajena. Pero asombrosamente en este caso no ha pasado. Lo que habría que hacer es endurecer las penas, eso lo tengo claro.

Además de aplicar la ley, ¿cree que habría que empezar por las aulas y los hogares para erradicar ese tipo de comportamientos?

Sí, sí.

¿Piensa que los micromachismos están relacionados?

¿Pero a qué llamas tú micromachismo?

Pequeños comportamientos del día a día donde se demuestra que el machismo está latente en la sociedad.

Sí, sí, sin ninguna duda. Son cosas como que hay que lavarse la cara por las mañanas al levantarse. Es fundamental. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Ah…

Como madridista, ¿cree que hay más poder en el palco del Bernabéu o en el del Camp Nou?

Eso son chorradas. En los dos sitios hay gente con poder. Yo he estado en el palco y no tengo ningún poder. Hay gente que tiene poder y lo utilizará como Dios le dé a entender. Pero vamos, eso es una tontería de Piqué, que es muy buen chaval.

¿Qué le parece que el Barça se haya posicionado a favor del referéndum de independencia?

Un disparate. Me imagino que hay muchos aficionados del Barça, que es un magnífico equipo, que no son independentistas. Me parece un disparate. El otro día el señor Bartomeu daba unas razones un poco peregrinas explicando que eso lo hacían porque el Barcelona es más que un club. En el Madrid hay gente de todas las ideologías y no se le ocurre a nadie decir que vamos a apoyar la escisión del Madrid del resto de España. En fin, eso es un proceso un poco complicado.

¿Cómo vivió el fracaso en taquilla de 'La Reina de España'?

Muy mal porque yo tenía parte de la producción.

¿Cree que era de verdad un boicot o sólo falta de interés?

Podríamos pensar, para ser justos, que había una falta de interés desde el principio. Yo pensaba que la película estaba bien. Hicimos un lanzamiento francamente bueno, pero es que desde un primer momento hubo un posicionamiento en las redes por parte de un grupo de personas que se dedicaron a decir que Fernando [Trueba] había dicho que no se sentía español. Yo estuve en el discurso y sus palabras son perfectamente explicables. Él hablaba de que le hubiera gustado ser de otra tradición, pero eso no se ha tenido en cuenta.

¿Entonces sí hubo un boicot?

Lo curioso de la historia es que no haya interés desde el primer día, pero eso es un poco raro porque es una película que venía de La niña de tus ojos, y aunque hace casi 20 años de eso, esa película fue un éxito de público. Fueron a verla casi dos millones de personas. Pero esta película no fue a verla nadie, pero nadie, nadie. Hubo un boicot masivo, extrañamente masivo, porque se propagó a una velocidad tremenda.

El machaque fue por lo de ser español o no de Fernando. Tengo que pensar eso porque yo sé que la película está bien. ¿Que hay una mano negra? ¿Que tiene tanta fuerza? Es lo que me cuesta más entender, porque aunque a gente de cierta ideología le molestase lo de Fernando, no es relevante. ¿Esa gente va al cine? Si nos tiene manía, si considera que somos todos unos rojos... esos son una minoría pequeña. Pero es que no ha ido nadie: ni de derechas, de de izquierdas ni de centro.

¿Qué le parece que se le haga boicot a los artistas por sus ideas?

Me parece una gilipollez, una gilipollez integral. Todo esto es una gilipollez. Hay que decirlo claramente: Queridos niños, este titular es muy bueno, Resines dice que en esta vida y en España también hay gilipollas y cuando hay gente que es gilipollas y les dejan opinar pues hay un problema. Es mejor que haya gente que no diga nada porque están mejor callados.

Gracias por la entrevista, por mi parte ya es suficiente.

Aquí tienes material bueno, ¿eh?