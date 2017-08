Graça Fonseca, la primera política portuguesa en asumir su homosexualidad

Graça Fonseca, la secretaria de Estado de la Modernización Administrativa de Portugal ha asumido su homosexualidad en una entrevista al Diario de Noticias y se ha transformado, de esta manera, en la primera política portuguesa en hacerlo.

"No hay mucha gente que haya afirmado públicamente que es homosexual. Y creo que eso es importante", ha dicho. "El hecho de que existan pocos diputados o miembros del Gobierno de un determinado grupo tiene que ver con la manera como yo miro a esas personas, como me relaciono con el otro. Y con la empatía. Si las personas empiezan a mirar a los deportistas, a las personas del cine, a los políticos, sabiendo que son homosexuales, como es mi caso, eso puede hacer que la próxima vez que salga una noticia sobre personas que hayan sido asesinadas por ser homosexuales, piensen en alguien con quien empatizan", ha señalado al diario portugués. "Esto es una declaración política", ha sentenciado.

Graça Fonseca es la primera política portuguesa en asumir su homosexualidad y la primera en hacerlo durante el ejercicio de sus funciones. Hasta el momento eran apenas dos los políticos portugueses que habían asumido públicamente su condición sexual, el exdiputado Miguel Vale de Almeida y el diputado Alexandre Quintanilla, los dos independientes y electos en las listas del Partido Socialista (PS), pero ambos lo habían hecho antes de ocupar cargos públicos.

Cambiar mentalidades

En Portugal, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la coadopción por parejas homosexuales están garantizados por ley desde 2010 y 2015 respectivamente. Pero la secretaria de Estado considera, en la misma entrevista, que tan importante como el cambio en la ley es el cambio en las mentalidades. "En algunos aspectos Portugal es un país conservador. En la perspectiva de que el cambio no llega de manera fácil. Cambiar algo es siempre extraordinariamente difícil. Siempre nos hemos preguntado ¿qué hay que cambiar antes, la ley o la mentalidad? Y no tengo una respuesta evidente. Sin duda es importante cambiar la ley para cambiar la mentalidad, pero si no cambias la mentalidad, la ley no tendrá impacto", concluye.

Fonseca ha destacado que la decisión de hablar del tema ha sido "muy pensada" y que más que de una cuestión de privacidad, se trata de una cuestión identitaria y de creencia en que "las leyes no son suficientes para cambiar mentalidades".

"Es indiferente si estoy con un hombre o una mujer. No cambia en nada la forma como hago el presupuesto participativo. La cuestión es ¿por qué es importante? Y para mí no lo es. Pero para mucha gente todavía lo es, y creo que por motivos irracionales, porque en realidad no tiene ninguna importancia. ¿Por qué decirlo entonces? Es una cuestión de identidad, más que de privacidad. Es como decir que soy morena y de ojos verdes. Es lo que se hace con el hecho de ser morena y de ojos verdes lo que es una cuestión de la vida privada", ha declarado. "A partir del momento en el que se entienda que a día de hoy aún hay cuestiones de identidad que son causa de acciones violentas y de discriminación y se entiende lo que se puede hacer -abro la puerta porque puede tener un impacto positivo, o la cierro porque no tiene nada que ver conmigo- hay un equilibrio difícil".

Apoyo en las redes

Nada más publicarse la entrevista, las reacciones en las redes sociales se han sucedido. Miguel Vale de Almeida, exdiputado del PS, antropólogo y activista por los derechos LGTBI ha sido de los primeros en hablar de la entrevista de la secretaria de estado. En su cuenta de Facebook, Vale de Almeida ha publicado un mensaje de apoyo a la decisión de Graça Fonseca de hablar públicamente de su homosexualidad. "Muy bien, una gobernante lúcida, inteligente, íntegra, marcando la diferencia entre privacidad e identidad, asumiéndose, en un gesto político, como lesbiana", ha escrito en la red social.

Ilga Portugal, la asociación de defensa de derechos LGTBI en Portugal ha aplaudido las declaraciones de Graça Fonseca, en una declaración en Facebook. "Portugal ha dado pasos fundamentales en la lucha a la discriminación de las personas LGTBI. Sin embargo, pese a los avances legislativos, el armario es todavía la norma de nuestro país. Aplaudimos, por eso, la Secretaria de Estado de la Modernización Administrativa, Graça Fonseca, por contrariar el silencio y la invisibilidad de las personas LGTBI, al asumirse públicamente como una mujer lesbiana. Porque #BastaDeArmario, necesitamos más ejemplos como este".

La diputada del Partido Socialista, Isabel Moreira también ha mostrado su apoyo a la decisión de la secretaria de Estado. En su canal de Facebook ha escrito que "el espacio público necesita más valor, más más Graças Fonsecas". "Sí, la visibilidad muda mentalidades, tal y como la política lo puede hacer", ha señalado, añadiendo que "el PS ha ganado, en pocos años, el espacio necesario para que una responsable pública salga del armario, a la que se suman dos diputados".

También por parte de la oposición le han llegado comentarios elogiando sus declaraciones. Rubina Berardo, diputada del PSD, destacó en sus redes que "la visibilización y la normalización son el corolario de los derechos civiles". Además, la diputada ha destacado que, en estos temas, no deben existir partidismos: "Asumo también otra cosa, la ausencia de partidismos. Por eso aplaudo esta declaración. Necesitamos más ejemplos del Portugal polifacético que tenemos y tanto deseamos mantener".