La ministra francesa de Defensa deja el Gobierno de Macron tras ser investigada por la Fiscalía

La ministra francesa de Defensa, Sylvie Goulard, ha pedido al presidente del país, Emmanuel Macron, no continuar en el Gobierno tras su remodelación, al ser investigada en un caso abierto contra su partido MoDem por emplear a sus asistentes como eurodiputada para misiones internas en la formación.

El nuevo Ejecutivo del primer ministro Edouard Philippe deberá ser anunciado antes del miércoles por la noche después de dimitir formalmente el lunes, tras las elecciones legislativas.

Con el anuncio de Goulard, ya son al menos dos los ministros que no continuarán en el gabinete, después de que ayer se conociese que el ministro de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, investigado por un caso de supuesto nepotismo, también lo abandonará.

"En la hipótesis de que la investigación preliminar contra el MoDem condujese a verificar las condiciones de empleo de mis asistentes en el Parlamento Europeo, deseo estar en condiciones de demostrar libremente mi buena fe y todo el trabajo que he realizado allí", explicó Goulard en un comunicado.La ministra de los Ejércitos (la nueva designación de su departamento bajo la Presidencia Macron) consideró asimismo que "la misión de defensa impone una exigencia particular"."El honor de nuestros ejércitos, el de los hombres y mujeres que sirven en él -a veces con riesgo para sus vidas-, no podría mezclarse con polémicas con las que no tiene nada que ver", insistió Goulard al justificar su decisión.La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar el pasado 9 de junio al partido centrista MoDem, aliado de Macron, por sospechas de abuso de confianza y ocultación al usar asistentes parlamentarios europeos para trabajar en el partido y no en la Eurocámara.El MoDem está liderado por el actual ministro de Justicia, François Bayrou, por lo que partidos de la oposición como Los Republicanos (centro-derecha) han pedido su dimisión para que no se entorpezca la investigación.El caso estalló como consecuencia de la denuncia de un antiguo colaborador del partido, quien señaló haber sido pagado por fondos públicos de la Eurocámara, pero empleado en la sede partidaria en Francia.Por este mismo tipo de sospecha, está bajo investigación el ultraderechista Frente Nacional (FN) de la eurodiputada y antigua candidata presidencial Marine Le Pen.

También Ferrand dejará el cargo

Igualemente, Richard Ferrand, ministro de Cohesión Territorial investigado por nepotismo, dejará el Gobierno francés a petición del presidente del país, Emmanuel Macron, que le propondrá coordinar el grupo parlamentario del partido La República en Marcha, el cual logró mayoría absoluta en las legislativas del domingo.Tras las elecciones legislativas del domingo, los procedimientos formales en Francia establecen que el actual Gobierno, nombrado por Macron hace un mes, presente su dimisión.

Aunque el portavoz del gabinete, Christophe Castaner, ya adelantó en la emisora RTL que no habrá cambios de "amplitud" gracias a los buenos resultados en las legislativas, el exsocialista Ferrand puede verse afectado por una de esas modificaciones.

El todavía ministro de Cohesión Territorial, que acaba de ser reelegido diputado por Bretaña (noroeste de Francia), está bajo investigación de la Fiscalía por sospechas de nepotismo por un caso inmobiliario de 2011 en el que su mujer podría haber resultado beneficiada.