La Policía eleva a 17 la cifra de muertos en el incendio de Londres

La Policía de Londres eleva a 17 el número de víctimas mortales tras el incendio en la torre Grenfell. Las autoridades británicas reconocen desde última hora de ayer sólo buscan cadáveres en el interior del edificio de 24 plantas, que ardió de abajo arriba en la madrugada del martes al miércoles

El jefe de bomberos de Londres, Dany Cotton, ha admitido que no están en condiciones de determinar con exactitud el número de víctimas mortales. Aún se encuentran hospitalizadas 37 personas heridas, 17 de las cuales están en estado crítico, y otros tantos residentes continúan desaparecidos. La búsqueda, además, se ve entorpecida por la debilidad de la estructura del edificio.

Cmdr Cundy confirms #GrenfellTower fire fatalities now 17 – sadly figure may rise. 37 people are still hospital, 17 receiving critical care