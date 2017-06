Incendio en la Grenfell Tower de Londres, un edificio de apartamentos de 27 plantas

Un gran incendio se ha desatado esta noche en la Grenfell Tower de Londres, un bloque de apartamentos situado en el barrio de Lancaster West. Según informan los bomberos de la capital británica en su cuenta oficial de Twitter, las llamas se habrían originado en la segunda planta del edificio y habrían llegado hasta el final, hasta la planta 27. Hay personas que están atrapadas en sus casas.

Según informan medios británicos como la BBC o el diario The guardian, el fuego habría comenzado en torno a la 1.15 de la madrugada hora de Londres (las 2.15 hora peninsular española). Cuarenta camiones de bomberos y 200 efectivos han acudido al rescate para intentar sofocar las llamas y han iniciado un plan de evacuación del edificio.

The horror of it RT @biobber: The smell of it. Fire now covers all windows where people were. #grenfelltower#londonpic.twitter.com/47fBnU3wTP