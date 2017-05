23 heridos en el atentado de Manchester siguen en estado grave

Un total de 116 personas fueron atendidas por los servicios médicos tras el atentado del Manchester Arena este lunes. El servicio público de salud del Reino Unido, el NHS, ha actualizado este jueves el balance de víctimas del ataque, el que murieron 22 personas.

La cifra de heridos dobla la que se proporcionó en un primer momento. El NHS especifica que, de los 116 atendidos, 75 fueron hospitalizados en 8 diferentes hospitales de la ciudad inglesa. Hasta 23 de ellos siguen hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos.

Precisamente este jueves, la reina Isabel II ha viajado a Manchester para realizar una visita a los heridos que aún permanecen ingresados en el hospital infantil. Los jóvenes fueron los más afectados en esta tragedia. Hasta 12 niños de menos de 16 años fueron atendidos en este centro.

Her Majesty meets Evie Mills, aged 14, from Harrogate, her mum, Karen and dad, Craig at the hospital in Manchester. pic.twitter.com/DK14fFRGQS