Corbyn presenta su plan "radical y responsable" para ganar las elecciones en Reino Unido

Jeremy Corbyn quiere llegar a Downing Street con una hoja de ruta "radical y responsable". El líder laborista británico, que parte con una gran desventaja en los sondeos, ha presentado este martes oficialmente su programa electoral para las elecciones anticipadas del próximo 8 de junio.

El manifiesto laborista, que fue filtrado a los medios la pasada semana, supone un giro a la izquierda de los 80. Corbyn también quiere que el 'brexit' no monopolice la campaña y ha asegurado que negociará un acuerdo con la UE que "preserve los empleos" y que dé prioridad al acceso del país al mercado único y la unión aduanera.

El veterano político presentó en Bradford (norte de Inglaterra) las líneas generales de su programa de Gobierno. En una intervención muy vitoreada por los congregados, Corbyn dijo que el Laborismo ofrece un "programa de esperanza" frente a la campaña "basada en el miedo" que abandera Theresa May.

Today we will launch our manifesto: a radical & responsible programme of hope. We'll create a country that delivers #ForTheMany, not the few pic.twitter.com/DT6tjrNWyv