La UE aprueba por unanimidad un duro plan de negociación para el 'brexit'

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han aprobado este sábado por unanimidad durante una cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas su duro plan de negociación para el brexit. Un plan que da prioridad a los derechos de los ciudadanos y a la factura de salida que deberá pagar Reino Unido. También incluye una cláusula que da a España poder de veto sobre las relaciones futuras entre la UE y Gibraltar.

Los líderes europeos se han conjurado además para mantener un frente unido contra Londres durante las conversaciones. Es la primera reunión formal a la que no está invitada la primera ministra británica, Theresa May.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO