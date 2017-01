Gina Miller: “El 'brexit' se retrasará si gano el juicio y se cumple el proceso”

Gina Miller es la mujer que ha llevado el 'brexit' a los tribunales. Nacida en Guayana pero educada en Reino Unido se define a sí misma como una persona de carácter fuerte y un enorme sentido de la Justicia. Es directora de su propio fondo de inversiones, SMC Private, que opera en la capital británica desde 2009 y co-fundadora de la Fundación 'True and Fair' que busca “ofrecer al pequeño consumidor transparencia en productos financieros como pensiones o cuentas de ahorro”.

Miller atiende a EL ESPAÑOL a pocos días de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si el gobierno puede activar por sí mismo el artículo 50 para iniciar el divorcio con la Unión Europea o si, como defiende Miller, debe ser el Parlamento mediante una ley detallada. Es una mujer imponente, segura de sí misma, con un discurso firme y sin temor a ser juzgada. La demanda que interpuso contra el gobierno británico le ha generado un aluvión de críticas.

¿Cómo se ha metido en este lío?

Bueno, se debe tener en cuenta mi papel como activista de la transparencia en la City (el centro financiero de Londres) desde la crisis de 2008. […] He demandado las prácticas, informes e inversiones engañosas a la vez que he reclamado un código ético[…] Lo mismo he hecho en el sector de las ONG. Así que siempre he luchado por lo que he visto que estaba mal en diferentes sectores […] Teniendo esto en cuenta no podía dejar pasar que el Gobierno quiera actuar de forma unilateral con algo que afecta a tanta gente en el país.

“Yo quiero que sea el Parlamento quien debate y decida […] Ahora parece que la gente tiene miedo a hablar”

Sin embargo, no parece tener a favor a mucha parte de la opinión pública. Le acusan de no querer respetar una decisión democrática ¿Por qué?

Esa es la ironía de toda esta historia. Todos los que están a favor del 'brexit' dicen que tenemos que recuperar la democracia y el poder del Parlamento. Su principal argumento es, en realidad, mi argumento en la demanda: democracia y soberanía parlamentaria. Yo quiero que sea el Parlamento el que debata y decida. Desafortunadamente, muy pocos se han leído mi caso y han preferido crear más división. Ahora mucha gente tiene miedo a hablar y tener un debate civilizado por todo lo que está ocurriendo. Eso nos deja en un muy mal lugar como país.

Pero sí admite entonces que su demanda, si gana, retrasará el 'brexit'

Sí, si se hacen las cosas bien respetando plazos y procesos, sí. A no ser que el gobierno utilice un mecanismo de emergencia que no debería ser aplicable en este caso. Una de las cosas que May está diciendo es que podrán aprobar todo a tiempo porque ningún parlamentario se opondrá pero yo no sé cómo pueden estar tan seguros. Hay que recordarle a los parlamentarios que han sido elegidos para representarnos y debatir.

¿Y su demanda no tiene nada que ver con que usted votó 'No' al 'brexit'? ¿Respeta el resultado del referéndum?

Respeto que la gente haya votado pero una de las cosas que a la gente no le gusta escuchar es que en este país no hay referéndums vinculantes. Así que respeto que haya habido una votación en la que la mayoría ha dicho que quiere dejar la Unión Europea pero tiene que haber un debate sobre cómo va a ser ese proceso y qué va a significar. No tenemos eso.

¿Cree entonces que debería repetirse el referéndum o debería haber sido diferente?

Creo que, en primer lugar, el referéndum se redactó muy mal. La pregunta era a blanco o negro, a 'Sí' o 'No' y era necesario dar más detalles. Creo que la mayoría de la gente no sabía lo que estaba votando y un hecho que lo corrobora es que al día siguiente de la votación lo que más se buscó en Google en Reino Unido fue qué es la Unión Europea.

“La oposición ha fallado al país y no ha hecho el trabajo por el que se le paga”

¿Y qué le dice a los políticos, especialmente a aquellos en la oposición que tampoco están a favor del 'brexit'?

Me siento profundamente defraudada. Primero como ciudadana. No debería ser yo quien llevara este caso a los tribunales, quien desafiara al Gobierno para tener un debate en el Parlamento. Este es trabajo de los parlamentarios. Estoy profundamente decepcionada, especialmente por el partido en la oposición que ha manejado la situación de forma vergonzosa. Han fallado al país y no han hecho el trabajo por el que se les paga.

“No veo cómo podemos perder el caso. Nuestros argumentos se basan en puro derecho constitucional”

El fallo del Tribunal Supremo se dará a conocer este martes. ¿Cuál espera que sea el resultado?

Yo creo que vamos a ganar. No veo cómo podemos perder. Nuestros argumentos se basan en puro derecho constitucional. Estoy muy ansiosa por saber qué dirán los jueces en dos cosas. La primera es si Irlanda del Norte y Escocia tendrán derecho de veto o derecho a ser consultadas, especialmente en el caso norirlandés que está ahora sin gobierno. La segunda es que si los jueces dicen que tiene que haber una ley que pase por el Parlamento, como yo creo que harán, si entonces conoceremos más detalles sobre el 'brexit'.

“Estaré muy vigilante a lo que haga el gobierno. No dudaré en llevarlo a los tribunales otra vez”

¿Teme que el gobierno intente guardar sus cartas y no ofrecer muchos detalles?

Yo estaré muy vigilante a lo que haga el gobierno. Si los jueces dicen que tiene que haber un proceso completo para que una ley pase por las dos Cámaras y haya un debate y el gobierno intenta llevar adelante una resolución o una moción u otro mecanismo que no les obligue a llevar un proceso normal, no dudaré en llevar al ejecutivo a los tribunales otra vez.

“El discurso de Teresa May fue irrealista y sin detalles”

Pero la primera ministra ya ha dado algún detalle sobre sus intenciones ¿Qué opina del reciente discurso de Theresa May sobre su plan para el brexit?

Fue irrealista a muchos niveles y continúa sin ser un plan. No hubo detalles ni procesos. Fue pura estratagema política. Fue un discurso de cara a la galería para desviar la atención sobre la enmienda en el Supremo. El momento fue específicamente escogido para que fuera previo al fallo del tribunal. […] Además, me dejó atónita que un discurso como ese no se haya hecho en la Cámara. Creo que la razón por la que lo hizo así fue para evitar tener que responder a los desafíos y preguntas de los parlamentarios.

La prensa también hizo preguntas…

Pero la primera ministra dejó todas sin responder. La manera en la que manejó las preguntas fue muy pobre y creo que no respondió porque realmente no tiene una respuesta, no hay un plan. Y yo creo que algo que afecta a los derechos de tanta gente merece ser detallado y ser mejor explicado, debatido y votado.

“Creí que mucha gente se uniría a mi causa […] y a cambio he recibido amenazas de muerte”

Esta lucha contra el gobierno ¿le ha cambiado la vida?

Sí, radicalmente. Yo fui muy ingenua. Creí que mucha gente se uniría a mi causa: empresarios, académicos, políticos pero nadie lo ha hecho en la esfera pública. A cambio, he recibido amenazas de muerte y acoso. La vida me ha cambiado a mí y a mi familia. Ya no puedo ir al cine, a restaurantes, no puedo viajar en transporte público o en los típicos taxis negros. Tomo muchas precauciones y tras el fallo del Supremo espero reacciones muy radicales.

Y a pesar de todo, ¿se arrepiente o haría esto otra vez?

Lo haría otra vez. Absolutamente. Las únicas cosas que realmente poseo son mis principios y mi voz y los usaré siempre para luchar por aquello que creo que es lo correcto. Es mi naturaleza.