"El 'brexit' de May será desordenado y causará tensión con la Unión Europea"

El laborista Richard Corbett (Southport, 62 años) es uno de los políticos británicos con una perspectiva más completa de las consecuencias y los riesgos del brexit. No sólo porque se trata de uno de los eurodiputados más veteranos y respetados, sino porque también ha estado en el otro bando. Entre 2009 y 2014, en lo peor de la crisis del euro, asesoró al entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y conoce de primera mano los puntos de vista del resto de países miembros.

Su diagnóstico del modelo de brexit "duro" que ha planteado esta semana la primera ministra británica, Theresa May, que implica abandonar el mercado interior y quizá la unión aduanera, no es nada optimista. En una entrevista a EL ESPAÑOL, Corbett vaticina que el plan de May abocará a Reino Unido a una salida caótica de la UE, y podría complicar las relaciones con el resto de países miembros, incluida España. El eurodiputado laborista, partidario de quedarse en la Unión, cree que el brexit todavía puede pararse si Londres no logra un buen acuerdo y la opinión pública deja de apoyar marcharse de la UE.

¿Cuál será el impacto del plan de May para el brexit?

Ella lo llama una salida ‘limpia’, pero no será limpia en absoluto. Será muy desordenada y perjudicial desde el punto de vista económico para todo el mundo, pero especialmente para Reino Unido. Incluso si lograra un acuerdo de libre comercio con la Unión con cero aranceles, si se queda fuera de la unión aduanera significa que todos los productos británicos exportados a la UE deberán verificarse para garantizar que no proceden de países terceros y se cuelan a través de Reino Unido para evitar las tarifas. Eso significa mucho papeleo, burocracia, a veces controles en las fronteras. Se convertirá en una pesadilla burocrática para las empresas.

Además, si Reino Unido abandona el mercado interior y la unión aduanera, quedará fuera de los acuerdos comerciales de la UE con otros países del resto del mundo. Deberá negociar pactos sustitutorios en su propio nombre. Y los otros países dirán: 'Ofrecimos estas concesiones a la UE porque es el mayor mercado del mundo. En el caso de Reino Unido, que es mucho más pequeño, ¿qué ganamos?'. Es decir, que Londres tendrá muchas dificultades para igualar los acuerdos comerciales que tiene ahora vía la UE.

Técnicamente, si Reino Unido abandona la unión aduanera pasará a regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y eso significa que tiene que pactar un calendario de aranceles y cuotas con más de 160 países de todo el mundo, lo que también traerá problemas y costará tiempo y podría ser bastante caótico. Mientras tanto, podría haber perturbaciones para las exportaciones y el comercio de Reino Unido. No será muy bueno para la economía británica.

La primera ministra quiere concluir un ambicioso acuerdo comercial con la UE. ¿ve realista conseguirlo en el plazo de dos años antes de que se concluya el brexit?

No parece realista. Estos acuerdos cuestan más tiempo. Puede decirse que el acuerdo con Londres irá más rápido porque el punto de partida es diferente, es de cero tarifas y cuotas. Pero incluso si Reino Unido logra un acuerdo con cero aranceles, si está fuera de la unión aduanera tendrá barreras regulatorias y técnicas costosas para los exportadores británicos.

Además, desde el punto de vista legal Reino Unido no puede firmar un acuerdo con la UE hasta que sea una entidad separada. Quizá puede haber conversaciones preparatorias, pero no se puede firmar y aplicar un acuerdo hasta que Reino Unido se haya ido. Así que incluso si las cosas van rápidamente, hay un peligro de que no se puedan aplicar enseguida.

¿Es entonces inevitable una salida desordenada de Reino Unido?

Sí. Y no sólo por las cuestiones comerciales. May dice que quiere dejar la UE completamente y no quiere conservar ningún elemento. Eso significa que vamos a abandonar los programas de investigación. También las diversas agencias de la UE, por ejemplo la de aviación civil, que autoriza y verifica la seguridad de los aviones en toda Europa.

Si quedamos fuera de este sistema de autorización, ninguna aerolínea británica podrá volar en Europa o incluso a Estados Unidos, porque eso está regulado por el acuerdo de cielos abiertos de la UE. Se necesitará un acuerdo sustitutorio en vigor a tiempo para el día del brexit. O decir que queremos permanecer en la agencia de aviación aunque dejemos la Unión y negociarlo. Pero May no lo aclara, más allá de afirmar que vamos a irnos de todas partes. También está la agencia de medicamentos, o la agencia de productos químicos. O Europol y la cooperación policial. ¿Vamos a marcharnos de allí también? Sería catastrófico.

May acaba de anunciar que el Parlamento británico votará el acuerdo final sobre el brexit. ¿Qué pasará si dice 'no'?

Depende de cuáles sean las razones del rechazo. Puede ser que se limite a decir que no es un buen acuerdo en tal o cual punto y pida reabrir las negociaciones de nuevo si hay tiempo. Pero también podría ocurrir que el Parlamento británico diga al Gobierno de May: 'Esto va a ser muy costoso y el brexit será un desastre para Reino Unido. Rechazad el brexit y retirad la notificación de divorcio del artículo 50'.

¿Cree usted entonces que el brexit todavía puede pararse o revertirse?

En ese escenario, podría ocurrir. No digo que sea probable, pero es posible. Depende mucho de la opinión pública, que podría cambiar en dos años. Curiosamente, en estos momentos las encuestas muestran casi exactamente la misma división que en el referéndum. Pero en teoría tendría que haber habido un aumento del apoyo al brexit, porque hemos tenido un referéndum, la decisión se ha tomado y la gente que votó quedarse podría pensar: 'La mayoría quería irse, el Gobierno está haciendo eso, así que bien, sigamos adelante con ello'.

Lo normal sería un movimiento en ese sentido. Pero si algunos han cambiado en esa dirección, debe de haber un número igual que han evolucionado de forma contraria (retirando su apoyo al brexit) ya ahora. Si eso continúa, podría ocurrir que las actitudes hacia el brexit en la opinión pública cambien mucho.

El líder de su partido, Jeremy Corbyn, ha apoyado recientemente limitar la entrada de ciudadanos europeos, en línea con lo que pretende May, ¿qué le parece?

El problema aquí lo creó en buena medida May cuando era ministra de Interior y el Gobierno conservador fijó un objetivo de reducir la entrada de inmigrantes en Reino Unido. Es verdad que Reino Unido tiene una elevada tasa de inmigración, pero la mayoría de inmigrantes vienen de fuera de la UE. No tiene nada que ver con las reglas de la UE o el libre movimiento de personas. Depende de las reglas británicas y está bajo control del Gobierno británico.

Cuando el Gobierno conservador fracasó en su objetivo de reducir las cifras, culpó a la UE y al libre movimiento de personas, lo que es un error. El libre movimiento funciona en ambas direcciones. Hay casi 2 millones de británicos que viven en otros países de la UE. Y en líneas generales, los inmigrantes europeos en Reino Unido pagan más impuestos que las prestaciones que reciben. Así que no debería ser un problema. Además, Reino Unido ni siquiera ha usado nunca las salvaguardas permitidas en la legislación de la UE (contra el turismo de ayudas sociales). Se han encerrado en una trampa con esto.

¿Pero qué le parece la posición de Corbyn?

Corbyn en general se ha resistido a los que dicen que debemos acabar con el libre movimiento de personas. Pero hay algunos diputados laboristas que hicieron campaña para quedarse en la UE, pero cuyos votantes apoyaron de forma mayoritaria la salida y tenían la inmigración como principal preocupación. Y estos diputados están diciendo que hay que hacer algo con el libre movimiento y están influyendo en Corbyn.

May quiere un acuerdo rápido sobre los derechos de los residentes, por ejemplo los jubilados británicos que viven en España o los españoles que trabajan en Londres, ¿lo ve posible?

El resto de Estados miembros se han negado a un acuerdo sobre el estatus de los residentes antes de que Londres notifique oficialmente que se va. Pero también los ministros británicos han dicho que esto forma parte de las conversaciones y parece que quieren usar a los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido como baza en las negociaciones. Es indignante. Lo lógico es que haya un acuerdo para que puedan quedarse.

En Reino Unido tenemos además una complicación porque no hay documentos de identidad. Así que si se acuerda que todo el mundo que está aquí tiene derecho a quedarse, no tenemos un registro de quién vive dónde, no tenemos direcciones oficiales. No es fácil decir si una persona vino antes o después del plazo (del brexit). Pero eso es problema de Reino Unido.

¿Cómo afectará el brexit a las relaciones entre Reino Unido y España?

Depende de cuánto caos cree el Gobierno británico. Si problemas como los derechos de los británicos en España o de los españoles en Reino Unido no se gestionan bien, eso podría provocar tensiones. Y luego está la cuestión de Gibraltar. En estos momentos es parte de la UE, pero dejará de serlo a menos que se cierre un acuerdo especial. ¿Qué pasa con la frontera ahí? ¿Seguirá siendo una frontera abierta? ¿Habrá fuerzas políticas en España que vean una oportunidad para abrir la cuestión de la soberanía sobre Gibraltar? Quién sabe.

May amenaza con que si no se cierra un buen acuerdo, Reino Unido podría convertirse en una especie de paraíso fiscal, ¿cómo reaccionarán el resto de socios de la UE?

Creo que esto ha sido recibido de forma muy negativa. Intentar competir en Europa socavando a todos los demás con la rebaja del impuesto de sociedades para atraer a empresas a Reino Unido no será percibido como competencia justa. Si Londres quiere acceder de alguna forma al mercado interior, los demás le exigirán garantías de que no recortará el impuesto de sociedades de esa forma.

Con este plan, ¿cómo cree que se llevará a cabo el brexit?

Ahora hay una polarización en Reino Unido entre los que apoyan el brexit, en particular el Gobierno, que se han decantado por esta opción de una salida 'dura'. En el otro bando están los que querían quedarse y otros que apoyaban el brexit pero deseaban permanecer en el mercado interior. Si el Gobierno gana esta batalla, saldremos de forma muy desordenada y con muchas tensiones con nuestros vecinos en la UE. Y se impondrán algunos en Reino Unido que quieren correr a los brazos de Donald Trump. No será bueno.

¿En qué contexto podría volverse a un brexit blando o pararse el brexit?

En el Parlamento británico habrá varios votos importantes. Uno para autorizar al Gobierno a activar el artículo 50, si el Tribunal Supremo así lo decide. También se producirá la votación al final y otro voto intermedio sobre la legislación necesaria para revocar la norma por la que Reino Unido se unió a la UE y que reconoce la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

Todo esto ofrece oportunidades al menos para hacer cambios. Cuando en marzo May lleve al Parlamento la legislación necesaria para autorizar al Gobierno a activar el artículo 50, los partidos de la oposición podrían plantear enmiendas y pedirle por ejemplo que negocie para quedarse en el mercado interior. Para que esto salga adelante, es necesario que los conservadores proeuropeos se rebelen contra su Gobierno. No se necesitan muchos porque tienen una mayoría muy corta. Si eso ocurriera, haría la vida muy difícil para la primera ministra.

No hace tanto, un grupo pequeño de conservadores antieuropeos hicieron la vida imposible a John Mayor cuando era primer ministro y al Gobierno de coalición de David Cameron entre tories y liberales. Si los conservadores proeuropeos tienen la misma determinación, entonces podría producirse una situación muy interesante. Pero no sé si ocurrirá, no soy del partido conservador.