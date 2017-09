Obama afirma que la suspensión de la ley DACA es "cruel" y "errónea"

El expresidente estadounidense Barack Obama lamentóque se haya arrojado "una sombra" sobre miles de inmigrantes con el fin del programa DACA, que protegía de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados, y tildó la decisión adoptada por su sucesor, Donald Trump, de "cruel" y "errónea".

"Una sombra se ha arrojado sobre algunos de nuestros mejores y más brillantes jóvenes. Apuntar a estos jóvenes es erróneo (...) y es cruel", afirmó en un comunicado Obama, quien promulgó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en 2012 mediante una orden ejecutiva.

A su juicio, la decisión de Trump de derogar el DACA y pasar la responsabilidad al Congreso es de carácter "político".

"Sean cuales sean las preocupaciones y quejas que los estadounidenses puedan tener sobre la inmigración en general, no deberíamos amenazar el futuro de este grupo de jóvenes que están aquí sin haber cometido una falta, no suponen una amenaza y no están arrebatando nada del resto de nosotros", explicó Obama en su contundente nota de rechazo, divulgada en su página de Facebook.

Por ello, el exmandatario subrayó que la cuestión de los "soñadores", como se conoce a estos jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU como niños, versa "en último término, sobre la decencia básica".

"Esta cuestión se resume en si somos gente que echamos de una patada a los jóvenes esperanzados que se esfuerzan fuera de EEUU, o si los tratamos del modo que querríamos que se tratase a nuestros hijos", agregó.

"Se trata de quiénes somos como pueblo, y quién queremos ser", indicó Obama, quien dejó la Casa Blanca en enero de este año después de alcanzar la Presidencia en 2009.

Esta mañana, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, anunció oficialmente la decisión, aunque agregó que la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses, para forzar al Congreso a encontrar una alternativa.