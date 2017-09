La familia de Pilar Garrido cree que el marido de la española es inocente

La madre de Pilar Garrido considera que el viudo de su hija, Jorge Fernández, detenido como sospechoso del asesinato de la ciudadana española, es inocente y ha desmentido las acusaciones sobre violencia familiar.

"Yo conozco a Jorge y creo que es inocente. Lo que quiero es que busquen a los verdaderos culpables. Para decir que Jorge es culpable me tendrían que dar otras más pruebas. Yo no creo que es Jorge, por lo tanto creo que no se han encontrado a los culpables", dijo Rosa María Santamans.

Su hermana Raquel ha asegurado que Pilar Castillo no tenía ningún problema en su día a día puesto que, desde hace tres años, "teníamos mi madre y yo una palabra en clave con ella, fácil de utilizar en cualquier contexto para alertar de cualquier situación que sufriera y nunca la pronunció".

También ha explicado que su madre estuvo en abril dos meses en México con la pareja y que no notó que hubiera malos tratos físicos ni psicológicos. "Hablábamos todos los días con ella y estaba feliz con su vida y sus proyectos", ha aclarado.

De hecho, Rosa María ha explicado que tuvo oportunidad de ver cómo era esa relación en diferentes ocasiones. "Vivieron en mi casa tres años, luego yo vine cuando nació el niño, dos meses, y en este año me marché, el 29 de mayo", refirió.

Pilar Castillo, como ha reconocido su hermana Raquel, tenía un billete para España "pero de ida y vuelta, venía a pasar las vacaciones como todos los veranos". Además, ha explicado que tenía planes para instalarse en España "pero con su marido, ella quería poner un salón de belleza y él un gimnasio cuando su hijo fuera a entrar en el colegio por el clima de violencia que se vive en México".

En compañía de la familia de Fernández, incluyendo a los padres del viudo, en Ciudad Victoria, capital del estado mexicano de Tamaulipas, Rosa María ha insistido en que Jorge es "muy buen padre" y "le dedica mucho tiempo" al hijo de un año que tuvo con Pilar.

También narró que se va a llevar los restos de su hija y a su nieto a España, sin precisar cuándo tiene previsto hacerlo. "Donde vaya Pilar y el hijo, voy", añadió.

Santamans agradeció a las autoridades mexicanas que hayan acelerado el trámite del pasaporte de su nieto y a la Generalitat que haya financiado la repatriación del cuerpo de su hija.

"Mi nieto es mexicano y es español, se va a venir conmigo mientras su papá no esté aquí. Yo me comprometo a devolverlo; lo tiene que cuidar su papá. Pero las autoridades se han portado muy bien, me han hecho los papeles rápido. Tengo el cuerpo de Pilar para llevarlo a España", enfatizó.

"Tengo pendiente un (análisis de) ADN en España para estar segura de que es mi hija. Mi gobierno ha dicho que lo va a hacer", dijo.

Asimismo, confesó que la situación de los desaparecidos en Tamaulipas es más grave de lo que había pensado. "Si lo hubiera sabido, Pilar se hubiera venido conmigo hace mucho tiempo".

El caso de la desaparición y muerte de la valenciana dio esta semana un vuelco de 180 grados cuando la Procuraduría (fiscalía) de Tamaulipas (noreste) acusó a su marido de golpear y estrangular a su mujer, dejando el cadáver al lado de una carretera cuando volvían de pasar unos días en la playa.

No obstante, Jorge Fernández siempre ha sostenido que la familia regresaba el 2 de julio a Ciudad Victoria cuando un vehículo con dos hombres los interceptó para intentar robarles el automóvil, pero acabaron llevándose a su esposa, de 34 años.

El abogado de Fernández, Martín Lozano, remarcó que la Procuraduría tiene elementos "muy débiles", especialmente porque falta determinar "la causa de la muerte" de Garrido, por lo que espera lograr la liberación de su cliente.