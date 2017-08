La oposición venezola pide auditar la votación de la ANC

El Parlamento venezolano de contundente mayoría opositora pedirá una auditoría a la empresa Smartmatic, después de que esta denunciara este jueves la manipulación en los resultados de los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y a solo horas de la instalación de esta junta.La Asamblea Nacional (AN, Cámara) aprobó pedir a Smartmatic, la firma encargada del recuento de votos en el país, que audite el balance ofrecido el domingo por el Poder Electoral sobre las elecciones de ese día en el que aseguraron que participó el 41,43 del censo electoral; unos 8 millones de venezolanos.También solicitará a la Fiscalía que investigue este "fraude" para, además, establecer las responsabilidades de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, y de todas las autoridades implicadas.El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, dijo a los medios que no solo hubo un "fraude", sino que es un "delito que comienza por la propia cabeza del Poder Electoral"."La propia empresa tiene datos en sus servidores que demuestran que se inflaron todos los resultados", declaró Borges, quien señaló que desde el CNE "se abrieron todos los candados para que no hubiera seguridad en ninguno de los procesos".El consejero delegado de Smartmatic, Antonio Múgica, denunció que hubo "manipulación" del dato de participación y estimó que la cifra real es menor en al menos un millón de votantes.La presidenta del CNE, por su parte, calificó de irresponsable la denuncia de Smartmatic y reiteró que la empresa "participó en todas las auditorías" previas a la elección."Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral", dijo Lucena tras ponderar el reporte de Smartmatic como una "opinión sin precedentes".Lucena, no obstante, aclaró que el "único rol" de Smartmatic "es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados".Las aseveraciones de la empresa, a juicio de Lucena, "fueron emitidas en un contexto de agresión permanente iniciado desde hace dos semanas contra el Poder Electoral venezolano por el único motivo de organizar una elección universal, directa y secreta".Sin embargo, Luis Emilio Rondón, el único de los rectores electorales venezolanos que es crítico con el Gobierno, solicitó al directorio del Poder Electoral que se suspendan los "efectos de adjudicación" de los candidatos de la Constituyente, ante las denuncias por manipulación de datos."El ente comicial está obligado a realizar las auditorías para aclarar esta situación ante el país con prontitud", indicó Rondón a través de su cuenta en la red social Twitter.La oposición venezolana se negó a participar en la elección por no incluir previamente un referendo consultivo y tras considerar al proceso constituyente como un intento del presidente Nicolás Maduro de "consolidar la dictadura".Pese a las críticas que pesan sobre el proceso electoral, la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, confirmó hoy que la Asamblea Constituyente, de la que ella misma es integrante, será instalada mañana jueves."Llegó el lindo amanecer con una Asamblea Nacional Constituyente, y mañana con Hugo Chávez Frías, con Simón Bolívar, con sus retratos que fueron sacados del Palacio Federal Legislativo", dijo Flores.La instalación de la ANC está prevista en la sede del Parlamento, de mayoría antichavista, y que podría ser disuelto si se cumplen las amenazas vertidas desde el oficialismo-, y coincidirá con una movilización ciudadana convocada por la oposición contra la Constituyente.Esta marcha contra la Constituyente forma parte de la agenda de manifestaciones opositoras que desde hace cuatro meses sacuden las calles del país caribeño y que se han saldado con 121 fallecidos, cientos de heridos y miles de detenidos.Además coincidirá con otra movilización en apoyo a la ANC elegida, convocada posteriormente por el chavismo gobernante.Mientras se acerca la toma de posesión de la ANC, el actual Parlamento sigue trabajando en la sede legislativa alerta ante un posible desalojo o nuevos ataques de grupos de civiles, a veces armados, que dicen defender la revolución chavista y que han asaltado en varias ocasiones la Cámara.