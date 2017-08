Tintori difunde un vídeo en el que Leopoldo López anuncia que está embarazada

El líder opositor venezolano preso Leopoldo López pidió a los ciudadanos de su país, en un nuevo vídeo difundido hoy, que no decaigan en la lucha "por una mejor Venezuela" y anunció que ha recibido una de las "mejores noticias" en sus años de presidio, el tercer embarazo de su esposa, Lilian Tintori.

"Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela", dijo López en un vídeo en el que aparece junto a Tintori y que fue difundido hoy pero grabado el pasado 17 de julio, cuando estaba en arresto domiciliario.

Esta madrugada López fue de nuevo detenido y llevado a la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, y el Supremo aseguró que la razón fue que el opositor, supuestamente, planeaba fugarse.

La mujer de Antonio Ledezma -en arresto domiciliario desde 2015 y detenido de nuevo al mismo tiempo que López- confirmaba previamente en una entrevista para la CNN que Tintori estaba embarazada de unas 16 semanas aunque decía desconocer más datos al respecto. "Lilian está en estado de gravidez, está esperando un bebé. Ya está de unas 16 semanas aparentemente, quizá esté llegando a los tres meses", explicaba Mitzy Capriles.

Antes del anuncio oficial, el embarazo de Tintori había sido comentado por los simpatizantes de Nicolás Maduro para señalar que, de confirmarse, no cuadraría con las denuncias públicas que venía realizando Lilian. La mujer del disidente había manifestado en varias ocasiones que no podía visitar a su marido en la cárcel.

El matrimonio tiene otros dos hijos, Manuela, de ocho años, y Leopoldo Santiago, de cuatro, a quienes en varias ocasiones Lilian ha mostrado en público cuando acudían a visitar a su padre a la cárcel de Ramo Verde.