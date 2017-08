El juez decreta libertad provisional para Juana Rivas

El juez ha decretado libertada para Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha permanecido ilocalizable tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito doméstico, tras comparecer detenida ante el juez de guardia en Granada.

La madre de Maracena se ha negado a responder a las preguntas del Ministerio Público y el fiscal había pedido para ella prisión provisional sin fianza. Sin embargo, pasada las 16.00 el magistrado José Luis Ruiz, titular del Juzgado de instrucción 9 de Granada ha dejado en libertad Rivas que a la puerta del juzgado ha señalado: "No me voy a la cárcel. Ahora me voy a casa con mis niños, a seguir luchando".

En la mañana de este martes, Juana Rivas fue trasladada ante la autoridad judicial en virtud de la orden vigente de detención y presentación acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que investigaba una posible sustracción de los menores, de once y tres años, según señaló el TSJA en un comunicado.

Juana Rivas llegó en torno a las 11,00 horas al aparcamiento de los juzgados de Caleta, tras ser trasladada en un coche policial desde el parking público situado en esta zona de la capital granadina, al que ha llegado en compañía de su asesora jurídica y directora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados.

La mujer ha sido apoyada en el exterior por aproximadamente un centenar de participantes en una concentración promovida a las puertas de los juzgados por la plataforma en su defensa a través de las redes sociales.