Los SMS en clave de la financiación ilegal del PP: “¿Tiene agua el cántaro?" "Ya se escucha el rumor del agua”

“Querido mío, ¿tiene agua el cántaro? Mis obligaciones me aprietan”. Con este mensaje, uno de los hombres utilizados por el Partido Popular para vehicular los pagos de las campañas del PP de manera irregular, y ajenos al Tribunal de Cuentas, pedía dinero al gerente del partido madrileño, Beltrán Gutiérrez, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre cuando presidía la Comunidad de Madrid.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una conversación que consta en la pieza sobre la financiación ilegal del PP en el sumario del caso Púnica y que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco levantó el secreto de sumario este pasado viernes. La primera pregunta la hace, vía mensaje, Óscar Sánchez Moyano, propietario de un conjunto de empresas a través de la cual se habrían pagado gastos de campaña.

“Ya se puede escuchar el rumor del agua. Espero que en esta semanilla”, le contesta Gutiérrez. Estos mensajes están fechados el 30 de noviembre de 2010, fechas en las que ya se estaba preparando la campaña electoral de 2011 para las elecciones municipales y autonómicas de Madrid, y en las que Esperanza Aguirre fue reelegida presidenta madrileña. Para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en esos mensajes se estaría hablando de entregas de dinero por Beltrán Gutiérrez al empresario.

Sociedades interpuestas para pagos al PP

El modus operandi entre Sánchez Moyano y el PP era el siguiente. Este empresario disponía de una serie de empresas que recibía a través de trabajos ficticios dinero de los pagadores reales del PP, como es por ejemplo el caso de Indra, adjudicatoria de contratos públicos por la Comunidad de Madrid. Indra hace una serie de pagos a empresas de Moyano, éste a su vez hace pagos por el mismo importe a otras sociedades, y estas últimas son las que pagan los trabajos reales realizados para la campaña del PP madrileño.

De esta manera, en esos pagos, el PP queda ajeno a cualquier pago de esos trabajos, y por tanto no los tiene que justificar ante el Tribunal de Cuentas. Para el pago de proveedores en campaña, cada partido tiene que abrir una cuenta específica de campaña para que puedan ser controlados los pagos y que no superen el límite legal establecido. Así que por un lado el PP hacía los pagos oficiales y por otro lado, utilizaría el anterior modus operandi para articular los pagos ajenos a esa contabilidad, y que demostraría la financiación ilegal del partido.

Durante el registro realizado por la UCO en el domicilio de Beltrán Gutiérrez hace un año, se le incautó documentación y un 'pendrive', tal y como adelantó este diario. Entre los papeles manuscritos, Gutiérrez dejó plasmado el pago con dinero b de parte de la campaña, y entre sus apuntes ya aparecían las empresas del empresario con quien se intercambió estos mensajes.

"La sequía es importante"

Según los investigadores encargados del caso, a cambio de hacer esta operativa, el PP pagaría por sus servicios a Sánchez Moyano. Dos días después de esa primera conversación, el empresario vuelve a contactar con Beltrán Gutiérrez -investigado en esta pieza- y le recuerda:

O.S.M: ¿Llueve? Porque la sequía es importante a día de hoy.

B.G: Ven a por el agua.

O.S.M: Voy!!!

B.G: Me puedes mandar a alguien.

O.S.M: Ya ha salido para allá jajajajajajaja

"No puedes estar sediento con lo que ha llovido"

Esa conversación se produjo el 2 de noviembre de aquel año. Tan sólo 11 días después volvían a sacar el asunto:

O.S.M: Querido mañana podemos vernos en el Universal? Ya sabes que además de nuestras cosas, tenemos que hablar de aguas minerales.

B.G: No puedes estar sediento. Con lo que ha llovido. Mañana imposible, pasado.

O.S.M: Leído ottia!! Lo mismo me decía mi yaya cuando me daba la paga y me lo gastaba! Se pensaba que los cromos valían a real!!! Ok, desayuno el miércoles. Ab!!

B.G: Tanto cromo te ha perdido. Hasta el miércoles.

"Hablo con Borja y Paco"

El mismo miércoles 15 de diciembre por la tarde, después de la cita que habían pactado, Sánchez Moyano vuelve a escribir al entonces gerente del PP de Madrid:

O.S.M: No te olvides de mi pls (please -en inglés; por favor-)

B.G: Te tengo muy presente. He hablado de ello con Borja y me falta con Paco. Mañana.

El análisis de la Guardia Civil es que en esa conversación se estaba hablando de dinero. Y es más, con la expresión “no puedes estar sediento con lo que ha llovido”, hace indicar que además significa que la cantidad monetaria es importante. Para los investigadores, el uso de este lenguaje es propio de “organizaciones criminales” como medidas de seguridad para evitar para, en caso de tener el teléfono intervenido, no se pueda sabe de qué hablan.

En el último mensaje, después de que el empresario parece le esté volviendo a pedir dinero, el gerente del PP en aquel entonces le contesta que ha hablado con Borja y que tiene que hablar con Paco, dando a entender, para los investigadores, que estas personas deberían dar su visto bueno a la operación solicitada.

Para la UCO, las personas de Borja y Paco “podrían corresponderse” con Borja Sarasola yPaco Granados, respectivamente. La actividad de gerente del partido, según los propios estatutos de la formación, está controlada por el secretario general, que en aquel entonces era Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica desde octubre de 2014. Resulta que después ese puesto pasó a ocuparlo Ignacio González, que se encuentra en prisión desde el pasado 20 de abril, en el marco de la Operación Lezo y en el que también se investiga, entre otras cosas, la financiación ilegal del partido regional.

Por su parte, Sarasola fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 2003 a 2015, cuando dejó la carrera política para irse a un despacho de abogados. Previamente, fue consejero de Medio Ambiente en la época de Ignacio González.