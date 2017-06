Habla la única mujer negra de la Policía Nacional: “España es más racista que machista”

Carmen Ada Edjang llega a la cita algo desubicada. Pronto pregunta si se puede poner el traje de faena, con el que se siente cómoda, el del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Luce la placa y dice orgullosa que forma parte de la Brigada Policial de Extranjería y Fronteras en Málaga. Asegura que nunca ha sufrido discriminación en el trabajo, pero no se atreve a afirmar que no la haya en la Policía. Tiene un tatuaje en el pie derecho que pone Juntos hasta debajo de un puente. Se lo hizo por su marido, de raza blanca, que sufre con ella a diario la discriminación racial en España.

Es la única mujer negra en el Cuerpo. Más de un compañero le ha llegado a preguntar si tiene la nacionalidad española, lo cual le enfada. De vez en cuando suelta algún chacho que revela su origen canario. Está en Madrid para recoger el premio Compromiso Mujer que le entrega el Grupo Federal Afrosocialista del PSOE, un galardón que no esperaba. Dice: "Yo no soy de ningún partido. Ni de derechas ni de izquierdas. Soy de centro".

Usted es la única mujer negra en el Cuerpo Nacional de Policía.

Que yo tenga conocimiento, sí. Yo conozco chicos negros dentro del CNP, pero chicas negras no conozco ninguna. De hecho [mis compañeros] decían que nunca habían visto una chica negra. Mestizas, sí, pero negra negra no.

¿Es duro ser la única?

No, pero a veces resulta un poquito raro. Es incómodo que a la gente le sorprenda ver a una policía negra, les choca bastante.

¿Alguna vez ha sentido que la miraban de manera extraña?

Recuerdo que en las elecciones de hace dos años iba vestida de uniforme y un señor que iba a votar me dijo: "¿Pero tú eres policía?" (ríe). Yo le dije: "No, es un disfraz que me he comprado en la tienda de detrás". ¡Qué le vas a decir, si te está viendo! Me lo tomo a guasa.

¿Al acceder al Cuerpo, sintió discriminación?

No, no. A lo mejor hubo pero yo no he sido consciente. Nunca me he sentido ni apartada, ni discriminada, ni atacada. Quizá exista cierto racismo, pero no van a actuar así en mi presencia. En ninguno de mis destinos me he sentido discriminada, ni por mis compañeros ni por los jefes. A veces sí que hay preguntas que te chocan un poco, como por ejemplo: "¿Tú tienes la nacionalidad española?". Que te lo diga una persona que no es del Cuerpo se puede entender que ignore los requisitos, pero si te lo dice un compañero te sorprende más.

Usted es la única policía negra del Cuerpo, ¿es simple casualidad que no haya más o existen prejuicios racistas?

Creo que no hay más mujeres negras por miedo a ser rechazadas más que por racismo. No conozco a nadie que me haya dicho: "Es que yo me he presentado tres veces y he suspendido el examen psicológico". Mi marido es de raza blanca y aprobó la oposición a la octava, uno se puede preguntar: "¿Por qué aprobó a la octava, porque no les gusta que tenga los ojos azules?". No. A veces es cuestión de suerte.

¿Ha presenciado algún acto racista estando de servicio?

No, pero sí que he visto cómo alguien al que estoy interrogando me intenta aislar. Incluso al interrogar a una persona de raza negra he notado que prefiere mirar al compañero en lugar de a mí. Ese tipo de cosas no me terminan de encajar, es como si me mirasen como a una traidora.

¿Y ha visto que la Policía tratase a un negro de manera denigrante?

No. Tampoco sé cómo tratan todos los compañeros policías, pero nunca he visto discriminación con los que he trabajado. Aún así, sí es verdad que cuando paras a un negro por la calle a menudo te dice: "¿Por qué me detienes? ¿Porque soy negro?".

¿Se lo han dicho a usted?

Sí. El que lo dice le sale ya como una coletilla. Pero cuando me lo dicen, pienso: ¿no me estás viendo a mí?

¿Cree que cuando un español ve a un negro su primera impresión es que es un inmigrante ilegal?

Sí, sí. Cuando he ido con mi marido en el coche han llegado a pararnos y decirle a él: "Déjame la documentación del coche y los papeles de ella". Casos así sí he visto. Pero tampoco creo que la Policía vaya por la calle diciendo: "Mira ese es un negro, vamos a pararlo".

¿Qué es más difícil en España: ser policía, mujer o negra?

Las tres cosas. Lo peor es si eres negra y has nacido aquí. Si tú llegas de un país extranjero y la sociedad no te acepta coges las maletas y te vas. Pero los que somos de aquí no. Mis padres son de Guinea Ecuatorial y yo soy nacida en España, no conozco otro sitio que no sea este. A veces lo piensas y dices: "Joder, llevo más de treinta años en España y todavía la sociedad no termina de aceptar que pueda haber españoles negros".

¿Ser mujer en el Cuerpo Nacional de Policía es difícil?

El Cuerpo Nacional de Policía, igual que muchos otros Cuerpos, es más de hombres que de mujeres. Es verdad que yo me he encontrado el camino medio hecho, ya hay muchas mujeres, pero aún se nota el machismo en las personas mayores, aunque poco a poco se vayan yendo.

Un reportaje de EL ESPAÑOL destapó que en la Guardia Civil no había chalecos antibalas para mujeres, la protagonista -miembro de la benemérita- afirmó que “la Guardia Civil no está hecha para mujeres”. ¿La Policía Nacional tampoco?

Eso no lo noto. Yo tengo mis zapatos de mujer, mi chaleco de mujer, mi chaqueta de mujer, mi falda de mujer y mi gorra de mujer. Nunca me he tenido que poner un pantalón de hombre ni he visto el caso de que la gente no tenga uniforme.

¿Es España más machista o racista?

Diría que es más racista que machista. De todas maneras no hace falta que lo diga yo. A mí me dicen con sorpresa: "Mira, una mujer negra y policía". Pero yo voy a los bancos, al Mercadona o a El Corte Inglés y tampoco veo negros. Hay muchos sectores donde no ves a la población negra.

¿Qué partido político diría que defiende mejor los intereses de la comunidad negra?

No lo sé, no lo tengo en cuenta. Yo creo que he votado una vez en mi vida o dos. A lo mejor al PSOE le tengo un poquito de consideración porque [aprobé la oposición] cuando estaban en el gobierno, pero nada más.

¿En su duro día a día verá cosas terribles, pero qué es lo que más le reafirma en su decisión de ser policía?

Los menores. Ese es mi puntillo. Cuando llegan las pateras con los niños pequeños me dan mucha pena y les doy comida y carantoñas. Además, si está la Cruz Roja les ofrezco ropa para estos niños.