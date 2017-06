Iglesias carga contra Felipe VI y apela a valores republicanos para unir España

Pablo Iglesias ha pedido abrir un debate sobre la utilidad de la monarquía en España. El líder de Podemos ha asegurado que Felipe VI vendió el "discurso de la derecha" en su intervención ante las Cortes por los 40 años de democracia. Iglesias, sin pedir expresamente una República, sí ha defendido que los "valores republicanos" son la única solución para los tres grandes desafíos que en su opinión afronta España: la corrupción, el modelo social de bienestar y la plurinacionalidad.

Durante una conferencia en los cursos de verano de El Escorial (Madrid), Iglesias ha dicho que la intervención del rey en el Congreso le ha llevado a preguntarse "para qué queremos un rey". "¿Y el rey para qué?", ha dicho Iglesias. "Si escucháis el discurso fue llamativo las molestias que generó. No gustó ni al PSOE".

"España no es un rey"

"España no es un rey. España es muchas más cosas. (Felipe VI) hizo el discurso de la derecha", ha afirmado. "Si eres jefe del Estado te tienes que plantear que representas tú. Si eres un símbolo que puede servir para construir un proyecto común o lo contrario y eres un límite para la construcción de un proyecto común".

Iglesias ha culpado a la Casa Real de la ausencia del rey emérito Juan Carlos I, que en su opinión debería haber asistido al homenaje. "A mí no me gusta mucho (Juan Carlos), pero es una figura histórica incuestionable", ha dicho. Además, ha contrapuesto el discurso de Felipe VI con el de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que en su opinión fue mucho más inteligente con sus menciones La Pasionaria o Rafael Alberti.

"Algunos pueden pensar que me gusta más Juan Carlos que Felipe VI y no es así", ha dicho. "Pero el rey no ha entendido que el problema fundamental es que la derecha no entiende España".

República transversal

El secretario General de Podemos ha dicho que a día de hoy los valores republicanos son la única garantía para afrontar los desafíos del país. Iglesias ha dicho que no quiere hacer una "enmienda a la totalidad" del modelo de monarquía parlamentaria, pero sí al menos preguntarse por la utilidad de la Corona. En ese sentido, ha dicho que las respuestas republicanas deben ser de tipo transversal. "Mientras la República sea una identidad de la izquierda, verá limitado su carácter de conjunto de valores democráticos", ha afirmado.

"Me niego a aceptar que los valores republicanos sean una identidad de comunidades políticas", ha afirmado. "Tengo la impresión de que esto cada vez los jóvenes en España lo tienen más claro. Lo lógico es que al jefe del Estado se le pueda votar".