Rivera fuerza al PP a negociar una rebaja del IRPF a familias con hijos y rentas bajas

Ciudadanos ultima una propuesta de rebaja del IRPF que según ha podido saber EL ESPAÑOL beneficiará a las rentas más bajas y a las familias con hijos. Albert Rivera ha vuelto a insistir este jueves que sin el compromiso del Gobierno de bajar los impuestos, el partido naranja no apoyará el techo de gasto para el 2018. "Si España va bien y el crecimiento económico es muy alto, que el Gobierno no se guarde zanahorias y devolvamos el esfuerzo bajando el IRPF a la clase media y trabajadora”, ha dicho Rivera.

El Gobierno ha empezado admitir que hay margen. Fuentes cercanas a Cristóbal Montoro aseguran que la ley de autónomos de Ciudadanos, que entrará en vigor próximamente, ya supone una bajada de impuestos. Montoro rechazó la rebaja del IRPF en la reunión que mantuvo con el equipo económico naranja el pasado miércoles.

Rivera se levantó de la mesa de negociación y pidió al Gobierno que buscase otros socios. Montoro ha reconocido ahora que su "no" no era un "no rotundo". A pesar de la predisposición, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Valencia, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Baleares), además de Cataluña y Cantabria, pidieron al ministro de Hacienda que rechazase la propuesta de Rivera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los apoyos del Gobierno

Ciudadanos no aspira a tener diseñada la rebaja del IRPF antes de la aprobación del techo de gasto, pero ha empezado a trabajar en ella. Rivera busca de momento el compromiso político de Montoro. El Gobierno tiene previsto aprobar el lunes el decreto del techo gasto y el endeudamiento, que previsiblemente llevará al Congreso para su convalidación el 11 de julio. Montoro cuenta con el voto del PNV y los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Pero necesita los 32 diputados de Ciudadanos para la mayoría absoluta.

Luis Garicano, Toni Roldán y Francisco de la Torre, que lideran el equipo económico de Ciudadanos, trabajan en una reforma que beneficiará fundamentalmente a las rentas más bajas y a las familias con hijos. En el partido de Rivera son conscientes de todas las restricciones que existen, pero también creen que su propuesta es viable y que la vigilancia de Bruselas se va a relajar en cuanto el déficit baje del 4%.

Ciudadanos calcula un impacto de entre 2.000 y 4.000 millones de euros para las cuentas del Estado. Parte de ese dinero, según Rivera, ya está disponible. Son unos 2.100 millones del complemento salarial para jóvenes que finalmente financiará la Unión Europea. "Hay espacio económico para cumplir con el déficit y bajar el IRPF", ha asegurado Rivera. "Cuando hay impuestos moderados la gente gasta más, tiene más dinero, y eso reactiva la economía".

Hernando no cierra la puerta

En la misma línea que ha marcado el Gobierno, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no ha cerrado la puerta a la bajada de impuestos, pero ha insistido en que hay que esperar la "evolución de los números". Hernando ha recordado que el PP tiene un acuerdo con Ciudadanos para bajar impuestos cuando lo permita la evolución de las cuentas públicas, que de momento, ha dicho, está siendo positiva.

Desde el PP han pedido prudencia para dar margen a la negociación. Fuentes populares recuerdan lo ocurrido con el techo de gasto del 2017. Ciudadanos dijo que rechazaría el decreto si el Gobierno no subía la cifra y acabó votando a favor de un recorte de 5.000 millones.