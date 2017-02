El PSOE compara a Rajoy con el Aznar de las Azores al ofrecerse como "mayordomo" a Trump

La oferta de Mariano Rajoy de ser el interlocutor privilegiado de Donald Trump para América Latina, hecha este martes en su primera conversación telefónica, no ha gustado al PSOE. El portavoz de la Gestora socialista, Mario Jiménez, ha lamentado que el presidente español "se ha ofrecido como una suerte de mayordomo" del norteamericano, algo a lo que los ciudadanos asisten con "cierta vergüenza".

"Nos retrotrae a las peores imágenes de las Azores", ha dicho en referencia a la cumbre donde se selló la intervención en Irak y donde participaron George Bush, Tony Blair y José María Aznar, jefes de los Ejecutivos norteamericanos, británico y español, respectivamente.

Según Jiménez, el presidente de EEUU está incurriendo en violaciones de derechos humanos con sus decisiones sobre inmigración, pero también "amenazando las relaciones con la UE" o el orden internacional.

En ese sentido, el aspirante al liderazgo del PSOE Patxi López también se ha mostrado crítico con la postura del Gobierno. "La posición de Europa y de España no puede ser buscar cómo nos llévanos bien con el tirano, sino como ponemos límite a su tiranía", ha escrito en su blog. "Mariano Rajoy no sólo no se enfrentó a sus políticas antidemocráticas, sino que se ofreció como su chico de los recados para medio mundo. Vergonzoso", escribe.

Jiménez ha comparecido para reivindicar la "oposición útil" del PSOE, que ha tenido un impacto directo en 15 millones de ciudadanos españoles, según los cálculos del partido. El PSOE "pacta con los ciudadanos"

Según Jiménez, el rumbo actual del PSOE se ve recompensado por una "lenta pero continuada recuperación" de las expectativas del partido en las encuestas.