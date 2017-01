Punset arremete contra la gestión de Rivera: "Ciudadanos es una mala marca blanca del PP"

Carolina Punset ha denunciado que Albert Rivera está convirtiendo Ciudadanos en “una marca blanca del PP”. La eurodiputada, que no presentará una candidatura en el próximo congreso del partido, ha acusado a la actual dirección, por un lado, de “fraude ideológico” por cambiar los principios fundacionales de Ciudadanos y, por otro, de purgar cualquier voz crítica.

Punset ha hecho una enmienda a la totalidad de la gestión de Rivera después de meses de especulaciones sobre su situación en Ciudadanos. La eurodiputada valenciana, que dimitió de la Ejecutiva en octubre, ha comparecido en la sede del Parlamento europeo en Madrid acompañada por varios diputados valencianos. Punset ha pedido un cambio de rumbo urgente en el partido: “Por dónde vamos, no vamos bien”.

Recuperar la socialdemocracia

Punset ha dicho que la renuncia a la socialdemocracia en el Ideario convierte a Ciudadanos en un partido que ya existe, el PP. “La dirección está intentando convertir a Ciudadanos en una marca blanca del PP, en una mala marca blanca del PP”, ha dicho.

La eurodiputada ha dicho que Ciudadanos lleva un año enfrascado en la estrategia de atraer el voto del nacionalismo moderado con un cambio evidente en su discurso. Según ha explicado, ella fue testigo de este viraje en las reuniones del comité ejecutivo.

Punset ha sido especialmente crítica con las secretarías de Organización y Comunicación, que dirigen Fran Hervías y Fernando de Páramo respectivamente. La eurodiputada ha asegurado que el partido está infiltrado por decenas de ex militantes de otros partidos como Unión Valenciana, Partido Andalucista o PP sin ningún otro interés que el de conspirar.

De vetar a Rajoy al entreguismo al PP

Sobre el mensaje del partido, ha dicho que está controlado por empresas de comunicación y que ha perdido frescura. Punset ha denunciado el alto coste que está pagando el Ciudadanos por el ninguneo del PP. "Hemos pasado de vetar al señor Rajoy, con declaraciones extremas, a tirarnos en plancha con el señor del 'Luis, sé fuerte'", ha dicho. "No hay una explicación razonable para ese cambio pendular del no, no al sí, sí. Es un entreguismo gratis al PP porque nos ningunea".

Punset ha dicho que da este paso como un toque atención, pero no ha aclarado si en el futuro se plantea presentar una candidatura a presidir el partido: "Espero que el partido sepa valorarlo como una crítica leal y constructiva".