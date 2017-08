Así hizo creer Sánchez Camacho a la ex de Pujol que ganaría 50.000 euros

“Me llamo Francisco Marco. He dirigido una de las mayores agencias de detectives de España y por eso sé más de mucha gente que la mayoría”. Así arranca Operación Cataluña, La Verdad Oculta, el libro donde el responsable de la firma de investigación Método 3 narra su versión sobre la batalla política, judicial y entre mandos policiales que se desarrolla en Cataluña desde hace cinco años.

Marco estuvo en el foco de esa guerra por sus investigaciones y llegó a ser detenido. Un lustro después se procedió al archivo de todas las causas en su contra y se abrieron en cambio varias investigaciones que afectan a responsables de la cúpula policial comandada por el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino.

“Mucha gente me tiene miedo e incluso algunos creen que soy un espía, pero déjenme que les cuente un secreto; soy un mero empresario que se dedica a saber de los demás, que hace bien su trabajo y al que no le gusta saber nada de la gente si no le contrata un cliente. Pero con este libro voy a hacer una excepción a mis principios generales: mi cliente soy yo”. Con este planteamiento, Francisco Marco firma una investigación en casi 400 páginas que se ha convertido en uno de los libros de no ficción más leídos en Cataluña.

El episodio de La Camarga

Uno de los ingredientes principales de su relato es la grabación del restaurante La Camarga, donde la entonces líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho fue grabada con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez; el registro y posterior investigación en su despacho y la pelea policial y judicial desatada después con la agencia de detectives Método 3.

Sobre la grabación entre la portavoz del PP catalán y la testigo del caso Pujol, el detective relata como Sánchez-Camacho engañó a Victoria Álvarez para alcanzar un pacto judicial que frenara el asunto en los juzgados. Según la versión del detective, fue la propia responsable del PP quien participó en el encargo de esa grabación. Pero cuando la cinta se filtró, decidió dar marcha atrás ante la prensa y declararse víctima de un espionaje. Para dar veracidad a su versión -siempre según Marco- Sánchez-Camacho emprendió una batalla judicial contra Método 3, que terminó con denuncias cruzadas en los juzgados.

Para terminar con el supuesto litigio, la política y Francisco Marco negociaron un pacto. Una supuesta indemnización que la lideresa del PP podría presentar ante la prensa como una victoria al ser la prueba palpable de que ella nada tenía que ver con el encargo.

Pólizas incobrables

Para dar cuerpo legal al acuerdo, ambos decidieron que el pago se haría por medio de sendas pólizas de seguros. Dos pólizas que eran en realidad incobrables al estar caducadas. Así, Sánchez-Camacho saldría airosa y la agencia de detectives mitigaba el fuego, aunque el dinero nunca cambiaría de manos.

Pero había un problema. El pacto no podía ser solo entre la responsable del PP y la empresa de Francisco Marco, ya que había otra persona afectada. Alguien que no sabía de la relación entre la responsable del PP en Cataluña y la agencia de detectives: Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola.

Según revela Marco en su libro, Alicia Sánchez-Camacho hizo creer a Álvarez, tras varias reuniones, que los documentos eran buenos y que cobraría una indemnización de 50.000 euros tras enterrar las demandas, algo que después nunca ha sucedido.

Cinco años de pesquisas

"Si alguien cree que este es un libro a favor o en contra del secesionismo se equivoca. No creo en los movimientos secesionistas. Me siento español y quiero seguir siéndolo. pero no me gusta que se defiendan las ideas políticas vulnerando derechos fundamentales", explica Marco, que se vio salpicado en el procedimiento que investiga la introducción de datos obtenidos de forma ilegal en la causa contra la familia Pujol.

Portada libro sobre Cataluña_1

Varios responsables policiales declararon en la Audiencia Nacional que los datos obtenidos en un pendrive contenían, entre otras cosas, información y correos electrónicos procedentes de Método 3, algo que la investigación, todavía abierta en los juzgados de instrucción de Madrid, ha demostrado falso.

El libro, editado en junio de este año, analiza aspectos tan variados como la radicalización de Convergència, la creación de una supuesta brigada política dentro de la Policía Nacional, la confesión de Jordi Pujol de que escondía dinero en Andorra o el caso del Pequeño Nicolás.

"Tampoco es un libro a favor o en contra de las dos facciones policiales que se han conformado en torno a la Operación Cataluña", explica el detective. "Esta obra pretende ser una investigación objetiva sobre lo que ha ocurrido en los últimos cinco años en los despachos policiales de Madrid y en las calles de Barcelona".