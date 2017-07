La oposición concluye que el PP usó la Policía para perseguir rivales políticos

PSOE, Podemos y Ciudadanos han alcanzado un principio de acuerdo en las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre las cloacas del Ministerio del Interior. A falta de la negociación de los últimos flecos del documento, la oposición en bloque ha concluido que Interior, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz y las instrucciones del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, hizo "una inaceptable utilización partidista" de la Policía destinada a obstaculizar la investigación de "escándalos de corrupción que afectaban al PP" y la "persecución de adversarios políticos".

El documento de conclusiones, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, incluye un primer punto en el que deja claro que el Congreso no quiere hacer una enmienda al trabajo que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El resto de epígrafes del documento toman como base la propuesta que presentó el PSOE al resto de los grupos. El texto no será enviado a la Fiscalía como pedía Podemos.

Ejemplos, pero sin operación Cataluña

La oposición denuncia que durante el mandato de Fernández Díaz, Interior "creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó, por orden del Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino (...) destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, investigación y en su caso persecución de adversarios políticos".

El documento no menciona la operación Cataluña como tal, pero sí cita a "modo de ejemplo" casos concretos de esta persecución, como la cuenta en Suiza de Xavier Trías o el informe Pisa (Pablo Iglesias SA), filtrado poco antes de las elecciones. La oposición también denuncia la escasa colaboración del Gobierno y la poca información aportada a la comisión.

Según las conclusiones que va a aprobar la oposición, "estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho".

El PP: "Es un paripé"

El PP ha denunciado que estas conclusiones son "fuegos de artificio" y un paripé. Y ha asegurado que esta comisión no ha servido para nada. "No hay responsabilidad política, no hay causa", ha dicho el diputado del PP Carlos Rojas. "No ha habido policía política para perseguir adversarios ni nada que se le parezca".

La comisión Fernández Díaz, que ha durado cuatro meses, fue la primera en ponerse en marcha esta legislatura. El propio ex ministro, Cosidó, el ex jefe antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y Eugenio Pino han comparecido en los últimos meses. Los trabajos de la comisión estuvieron a punto de pararse hace unos meses, aunque finalmente se logró que Cosidó o Pino compareciesen.

Podemos había pedido que el informe de conclusiones se remitiese a la Fiscalía, pero finalmente no se hará al no haber acuerdo con el resto de grupos.