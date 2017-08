El Parlament se querellará contra Rajoy y Santamaría por la Operación Cataluña

La Mesa del Parlament ha decidido este miércoles presentar una querella contra una quincena de cargos que han declinado comparecer en la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya', entre los que destacan el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Según fuentes parlamentarias, la presentación de la querella se ha aprobado con la mayoría de votos que suman los miembros de JxSí en la Mesa, pese a que el PSC y Cs han votado en contra, mientras que el PP y la CUP tienen voz pero no voto en este órgano.

Las citadas fuentes han detallado que en los próximos días se decidirá "cómo y cuándo" se presentará la querella, ya que antes se quiere consultar a expertos penalistas sobre la vía más adecuada.

Asimismo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha justificado que se haya pospuesto el inicio de la tramitación de la ley del referéndum por su "complejidad" y por la situación de querellados en la que se encuentran cinco miembros de la Mesa del Parlament: "No somos inocentes", ha dicho sobre la judicialización política.La Mesa del Parlament no ha incluido finalmente en el orden del día de hoy, cuando se inicia el nuevo período de sesiones, la tramitación de la ley del referéndum, la norma con la que los independentistas prevén amparar el 1 de octubre, y queda en el aire si se incluirá o no en la próxima reunión de este órgano antes del primer pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre.