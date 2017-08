Younes Abouyaaqoub, objetivo número uno de los Mossos

El portavoz de los Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación para confirmar que trabajan en localizar y detener al joven Younes Abouyaaqoub al considerarle uno de los integrantes de la célula yihadista de Cataluña. Preguntado acerca de si pudiera ser el autor de atropello de Las Ramblas, el representante policial ha evitado pronunciarse. En las últimas horas ha perdido fuerza que el autor material de ese atentado estuviese entre los terroristas abatidos de Cambrils.

Younes Abouyaaqoub nació en 1995 y tiene su residencia fijada en Ripoll, según consta en su ficha policial, por lo que sería otro veinteañero como el resto del grupo de residentes en esa localidad de Girona. Este lugar se ha convertido en uno de los puntos clave de la operación, sobre todo después del registro esta noche de la casa de un imán de la localidad que podría haber ejercido como el dinamizador del grupo. En total se han practicado ya nueve registros en distintos domicilios de Ripoll.

Durante este viernes otras fuentes oficiales relacionadas con la investigación situaron a uno de los terroristas llamado Moussa Oukabir, menor de edad, como el conductor de la furgoneta y abatido horas después en Cambrils (Tarragona). Pero el jefe de los Mossos indicó anoche que empieza a no ser posible que Oukabir se desplazara hasta Cambrils. Trapero no descartó que el autor del atropello masivo siga huido y esa tesis apuntaría directamente a de Younes Abouyaaqoub.

Tanto los Mossos como la Policía Nacional le dieron de alta el pasado día 17 en sus respectivos ficheros para que, en caso de ser localizado, sea sometido a control por el Cuerpo que se encuentre con el.

Los cinco jóvenes de origen marroquí que fueron abatidos por los Mossos d'Esquadra tras el atentado en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) ya han sido identificados por la Policía. Son Moussa Oukabir, de 17 años de edad y hermano menor de uno de los detenidos en Ripoll; Said Aallaa (de 18 años), Mohamed Hychami (24 años), su hermano Omar Hychami y El Houssaine Abouyaaqoub, este último es también hermano del presunto terrorista más buscado. Los investigadores aseguran tener a dos personas más identificadas que aún no han sido detenidas. No se descarta que puedan haber muerto en la explosión de la casa de Alcanar.