Todo lo que tienes que saber sobre el atentado de Barcelona

En torno a las cinco de la tarde de este jueves, la ciudad de Barcelona sufrió un atentado terrorista, el de consecuencias más graves en España desde el 11 de marzo de 2004.

En el corazón de Barcelona. El ataque se ha producido en el centro de la ciudad, concretamente en las Ramblas, epicentro turístico de la ciudad condal y permanentemente concurrido, especialmente en verano.

Atropello indiscriminado. Una furgoneta blanca comenzó a embestir a los peatones en un tramo de 500 metros desde la Plaza de Cataluña hasta el teatro del Liceu, provocando inmediatamente el pánico en toda la ciudad. Después, el autor huyó, por lo que las autoridades pidieron a los vecinos que no saliesen de sus casas.

El autor material sigue huido. Las fuerzas de seguridad buscan ahora al sospechoso. No hay pruebas de que fuese armado y no hubo ningún tiroteo ni atrincheramiento en un bar, como informaron algunos medios. Pero aún no han dado con él.

Al menos 13 muertos y más de 100 heridos. 15 de los ingresados están graves, según informó el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras presidir una reunión del gabinete de crisis en el que también participó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El Daesh reivindica el atentado. "Soldados del Estado Islámico" perpetraron el ataque, según informó la agencia de noticias que habitualmente da cuenta de los comunicados de reivindicación.

Dos detenidos. Los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana que ha liderado el dispositivo, informaron de que dos sospechosos había sido detenidos en relación con el atentado. Uno de nacionalidad marroquí y otro nacido en Melilla. El primero ha sido detenido en Ripoll (Girona) y responde al nombre de Driss Oukabir. Algunas fuentes afirmaron inicialmente que se entregó a la Policía al ver su foto por televisión, pero el responsable de los Mossos, Josep Lluis Trapero, ha explicado que fue detenido tras ser "identificado" por "una patrulla de la seguridad ciudadana". La otra detención se produjo en Alcanar (Tarragona) en conexión con otro suceso, ocurrido previamente, esta mañana.

Relación con la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona). El jefe de los Mossos relacionó el atentado con una explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) esta mañana. Allí murió una persona y otras siete resultaron heridas. Es en esta localidad donde el ciudadano nacido en Melilla acabó siendo detenido, ya después del brutal atropello.

Una segunda furgoneta. Una hora y media después del atentado, las fuerzas de seguridad localizaron una segunda furgoneta aparcada en la localidad Vic, a unos 60 kilómetros de Barcelona, conectada con los dos detenidos. Tras ser examinada por especialistas en desactivación de explosivos, los Mossos d' Esquadra confirmaron que no había explosivos en el interior y que no representaba ningún peligro.

Qué sabemos de Driss Oukabir Soprano. El detenido en Ripoll es originario de Marsella (Francia), tenía residencia permanente en la localidad de Girona. Su foto fue distribuida con gran rapidez en la tarde del jueves y han trascendido numerosos detalles. En 2012 estuvo en prisión preventiva por abusos sexuales. Se hacía llamar "la comadreja" en su perfil en Facebook.

Persecución y muerte en la Diagonal. Cuando la ciudad se encontraba ya en estado de shock y se intensificaba el cerco policial bajo el nombre de Operación Jaula, un conductor se dio a la fuga saltándose un control policial en la avenida Diagonal de Barcelona tras atropellar a una sargento de los Nossos. Los agentes lo localizaron después en Sant Just Desvern, un municipio colindante. El conductor murió en el transcurso de la operación. Según el jefe de los Mossos, el hombre no tenía relación alguna con los atentados.

El atentado más sangriento desde el 11-M. Europa ha sufrido en el último año un total de ocho atentados con atropello. El primero de este tipo en suelo europeo se produjo en julio de 2016 en Francia, cuando Mohamed Lahouaiej Bouhlel mató a 85 personas e hirió a más de 300 al embestir con su camión a la multitud el Paseo de los Ingleses de Niza. En España, el último atentado fue de ETA, en 2009, pero este es el más sangriento desde el del 11 de marzo de 2004, que dejó 192 víctimas mortales.

Unidad política frente a la barbarie. El president de la Generalitat compareció junto a la alcaldesa de Barcelona. Puigdemont señaló que "Cataluña es y será tierra de paz y de bienvenida. No dejaremos que una minoría acabe con nuestra manera de ser". Por su parte, los grupos políticos del Congreso emitieron un duro comunicado conjunto de condena. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se desplazaron a Barcelona. Pese a la delicada situación política en Cataluña, ningún líder destacado ha utilizado políticamente la masacre.

El insólito tuit de la Casa del Rey. Casi cuatro horas después de conocer los primeros datos del atropello masivo en el corazón de Barcelona, Casa Real ha lanzado un contundente mensaje a través de las redes sociales, que sorprendió por su tono.

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 de agosto de 2017

Largas colas para donar sangre. Desde un primer momento los barceloneses se han organizado para asistir a los heridos y afectados por el atentado. Largas colas se formaron en varios hospitales, como el Clinic de Barcelona, formadas por ciudadanos que querían donar sangre. Tal fue la afluencia que el centro tuvo que pedirles que volvieran al día siguiente.

Una ola de solidaridad. Después de que las principales estaciones de metro y tren próximas a La Rambla se cerrasen por motivos de seguridad, los taxistas y conductores de Cabify han ofrecido viajes gratis a los atrapados en la zona. En las redes sociales, a través de una página creada para la ocasión por Facebook, han sido miles los residentes que han ofrecido alojamiento a los turistas que no tuvieran dónde alojarse.