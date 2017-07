Rajoy, a Iglesias: "A ustedes Venezuela les ha pagado y no son libres"

Mariano Rajoy y Pablo Iglesias han vuelto a enzarzarse este miércoles durante la sesión de control que se celebra en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha afeado al líder de Podemos que "a ustedes les han pagado desde Venezuela y no son libres" por lo que, a su juicio, llaman "golpista" a Leopoldo López.

El secretario general del partido de los círculos ha atacado al jefe del Ejecutivo por la corrupción galopante de la formación gobernante. "Mientras ustedes estén en el Gobierno los ciudadanos van a tener que costear de sus bolsillos su corrupción", ha afirmado desde su asiento en el hemiciclo.

A priori, Rajoy e Iglesias iban a debatir sobre la corrupción del PP, pero han acabado hablando sobre Venezuela. El líder de Podemos ha preguntado a su interlocutor si "ha contabilizado cuánto cuesta la corrupción de su partido". El jefe del Ejecutivo ha respondido glosando datos económicos y afirmando que "el estado funciona y hay que perseverar" en la lucha contra los corruptos.

En su segunda intervención, el secretario general del partido morado ha repetido su pregunta y ha añadido que "me podría haber contestado que no, era más honesto". Tras citar casos de los costes de la corrupción del PP, Iglesias ha dicho que "seguramente usted me va a hablar de Venezuela" y ha rematado diciendo que "mientras ustedes estén en el Gobierno los ciudadanos van a tener que costear de sus bolsillos su corrupción".

Dicho y hecho. "Solo tenía usted razón en lo de Venezuela, que le voy a hablar de ello". Una vez más, el presidente del Gobierno ha sacado pecho por los datos de la recuperación económica. Y, al final de su intervención, ha atacado a Iglesias porque "hay otra corrupción, la de los valores democráticos, la de quiénes dicen que Leopoldo López es un golpista -en referencia a Alberto Garzón- cuando se ha pasado tres años en la cárcel". "A ustedes les han pagado y no son libres", ha remachado. Iglesias y los suyos han aplaudido irónicamente la intervención de Rajoy.