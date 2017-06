Las razones por las que Rajoy debe dimitir según Baldoví: SMS a Bárcenas, amnistía fiscal, corrupción

El presidente del Gobierno tuvo que escuchar una a una las diez razones que existen, a juicio del portavoz de Compromís en el Congreso, para que presente su dimisión. En la sesión de control ordinaria en el Parlamento, Joan Baldoví recordó a Mariano Rajoy los "mensajes que intercambió con un delincuente" -se refiere a Luis Bárcenas- y el reciente varapalo del Tribunal Constitucional anulando la amnistía fiscal.

El parlamentario valenciano recordó que en el PP "existen 65 tramas de corrupción" y, además, "es el primer partido de la democracia imputado por destruir pruebas". Baldoví también echó la culpa a Rajoy de que cada vez más catalanes quieran la independencia y de los 60.000 millones de euros que el Estado pagará por el rescate bancario.

"Su Gobierno no ha cumplido el objetivo de déficit ni una sola vez", añadió, para después recordarle que el Parlamento ha reprobado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tiene abierta una comisión de investigación "por utilizar policías para espiar partidos de la oposición".

Por último, Baldoví trajo a la cámara baja la cita del presidente del Gobierno en la Audiencia Nacional el 26 de julio por la trama Gürtel. "Usted lo ha sido todo en el PP. No puede ser que no se enterara de nada. No es posible tanta ignorancia. Piénselo. Le haría un gran servicio a este país".

Mientras el parlamentario recitaba una a una las razones por las que creía que el presidente del Gobierno debía dimitir, Rajoy ni se inmutaba. En la réplica, el líder del PP esgrimió tres razones por las que creía que debía continuar en su puesto. La primera, "presido el partido con mayor número de escaños". La segunda, "por respeto a esta cámara que hace siete meses me eligió presidente". Y la tercera, "porque esta misma cámara rechazó la semana pasadas una moción de censura y lo lógico es que cumpla con mi obligación".