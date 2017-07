Rajoy ni plantea a Sánchez el 155 y el líder del PSOE lo descarta de plano

ni rastro de tres dígitos que están en boca de todos. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han abordado la situación en Cataluña en su primera reunión tras la reelección del líder del PSOE, pero el presidente del Gobierno Dos horas y media de reunión y. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han abordado la situación en Cataluña en su primera reunión tras la reelección del líder del PSOE, pero el presidente del Gobierno no ha puesto sobre la mesa la utilización del artículo 155 de la Constitución Española , que evoca la posible suspensión de la autonomía de un Gobierno regional.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, que no ahorró en contundencia para dejar claro que, si el Gobierno propone esa drástica medida, el principal partido de la oposición no lo apoyaría.

"El PSOE entiende que no procede acudir al artículo 155 de la Constitución". "No lo apoyaríamos", ha explicado Robles. La portavoz ha revelado que la Ejecutiva del PSOE de este lunes trató ampliamente el asunto y en ella hubo consenso en evitar la aplicación de ese artículo. Sin embargo, hasta ahora no se había dicho con claridad que el PSOE dejará solo al Gobierno si decide acudir a esa vía.

El líder de la oposición ha reclamado a Rajoy una "solución política", que comienza con "reuniones entre el Gobierno de la nación y el Govern de la Generalitat”, también al máximo nivel con su presidente, Carles Puigdemont, aunque el jefe del Ejecutivo central es pesimista sobre que lleguen a celebrarse, según fuentes socialistas.

El PSOE se reserva la posibilidad de emprender "iniciativas legislativas" sobre asuntos como "financiación" desde el Congreso en caso de que el diálogo fracase. Según el PSOE, durante la larga reunión (la más prolongada entre ambos) no se han abordado mecanismos concretos para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación anunciado por la Generalitat. La tregua de Rajoy y Sánchez

Una tregua tras 11 meses

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han dado una tregua, al menos durante las dos horas y media que ha durado la reunión, y han prometido hablar más a menudo, incluso sin publicidad de sus encuentros. Llevaban casi once meses sin sentarse en la misma mesa y han dejado sus diferencias para hablar sobre lo que les une, donde destaca la política internacional.Los dos han quedado en mantener un "diálogo permanente" sobre Cataluña.

El encuentro entre los dos líderes ha sido tan satisfactorio que el Gobierno ha modificado el guion previsto y ha improvisado una rueda de prensa del portavoz para narrar las impresiones de la reunión.

Íñigo Méndez de Vigo ha insistido en que el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE "coinciden en lo esencial". Es decir, para ambos "es un referéndum de autodeterminación que no tiene ninguna base legal. Es un puro simulacro". Sin embargo, el ministro no ha querido desvelar si Rajoy ha desvelado a Sánchez el misterio mejor guardado en Moncloa: cómo piensa el Ejecutivo frenar ese desafío independentista y no poner urnas el 1 de octubre.

A pesar de que el Gobierno está en plena negociación con los demás grupos parlamentarios para que el martes que viene el Parlamento dé el visto bueno al techo de gasto aprobado en Consejo de Ministros, fuentes gubernamentales aseguran que Rajoy y Sánchez no han hablado ni una sola palabra sobre este tema. El PSOE asegura que sí se habló, aunque "tangencialmente".

Las negociaciones, insisten fuentes gubernamentales consultadas, "van por otra vía". El PSOE ya ha adelantado que su voto seguirá siendo negativo a pesar del esfuerzo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por hacerle un guiño y flexibilizar el objetivo de déficit que impuso a las autonomías para 2018.