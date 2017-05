El 'número dos' de Interior: "No sé si este ataque es fuego amigo, pero yo no he filtrado nada"

El número dos de Interior, José Antonio Nieto, ha querido dejar claro que se enteró de la operación sólo un día antes de la detención de Ignacio González. La mañana siguiente, cuando me entero de que han detenido a Pablo también, le comunico al ministro que me había reunido con él 42 días antes", ha explicado en Espejo Público.

Nieto ha sido tajante a la hora de decir que no es "el chivato": "Ni avisé ni él me preguntó porque no tenía ni idea de la operación. La UCO actúa siempre de forma independiente".

Sin embargo, el secretario de Estado de Seguridad reconoce estar en el centro de una guerra donde podría haber hasta fuego amigo. Y es que fue el propio fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, y su equipo los que filtraron la reunión Nieto con el hermano de González a la prensa y donde se recogen las sospechas de que esté detrás del chivatazo de alerta, según informa eldiario.es.

"No sé si es fuego amigo pero tengo una sensación extraña porque también tengo dudas de quién me la está jugando. Hay una verdad que yo la conozco pero no tengo ni una herramienta para poder demostrarla", ha aclarado Nieto.

Algunas informaciones de hecho aseguraban que cuando Pablo González salió del despacho de Nieto llamó a su hermano y le aseguró que no podía contarle por teléfono lo que había ocurrido. "En el sumario sale que llamó a su mujer e incluso la conversación, creo que no desvelo nada, fue cotidiana porque su mujer había ido al médico y le preguntaba", se ha quejado Nieto.

Su intervención ha terminado con la promesa de que él no ha hecho nada: "Prometo que no he chivado nada a Ignacio González ni a su entorno".