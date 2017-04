El número dos de Interior ataca a la prensa por "tergiversar" y dice ser víctima de un "linchamiento"

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha comparecido este viernes en el Congreso de los Diputados donde se ha presentado como víctima de una campaña mediática tras la publicación de su reunión con el hermano del expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González. Según ha dicho, el asunto ha sido "ampliamente manoseado y tergiversado" y ha acusado a los medios de falta de ética o usar "información torticera". "El objetivo era mantener espesa la polvareda; que la verdad no nos estropee un titular ni un linchamiento político", ha añadido al tiempo que ha retado a los periodistas a mostrar los documentos originales de la causa en los que basan sus informaciones.

Según ha explicado, el hermano del exmandatario solicitó por primera vez el encuentro a principios del mes de enero y reiteró la petición a principios del mes de marzo. Se le hizo un hueco en la agenda después de que dijese que no necesitaría más que unos minutos. Se fijó el día 8 de marzo y comenzó la cita a las 9.40 minutos. Nieto ha explicado que su visita sólo acudió a saludarle después de más de dos años sin verse. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco introdujo este encuentro en su auto de prisión de los imputados en la 'Operación Lezo' indicando que se produjo tan solo un día después de que Ignacio González, en una reunión con sus hermanos, les comunicase que estaba siendo investigado. Sin embargo, Nieto ha insistido en que no se habló de la investigación porque no la conocía.

El hermano del expresidente y directivo de Mercasa, Pablo González, manifestó "su intención de introducir mejoras de seguridad en los mercados ante las nuevas amenazas", según ha dicho el 'número dos' de Interior en relación a las amenazas terroristas. La cita acabó a las 9.55 horas cuando le comunicaron que tenía que acudir a la reunión de secretarios de Estado. Antes de acabar, Pablo González pidió una nueva cita más extensa que finalmente no se llegó a producir, según ha dado a entender Nieto porque 42 días después se llevaron a cabo las detenciones. Por todo ello, ha afirmado que aún no sabe de qué se le acusa.

Un encuentro interesante

Según las escuchas telefónicas que obran en la causa, a su salida del encuentro con el secretario de Estado, Pablo González hizo una llamada en la que dijo que la cita había sido muy interesante, pero declinó ofrecer más detalles por teléfono, supuestamente ante sus sospechas de que estaba siendo investigado y tenía sus comunicaciones intervenidas. Nieto se ha escudado en que no se conoce quién era en ese momento el interlocutor de Pablo González por lo que no se puede descartar que se estuviese refiriendo a asuntos relacionados con Mercasa.

En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Seguridad ha hecho una auditoria de las noticias que se han publicado sobre él en los medios de comunicación -ha llegado a mostrar algunas noticias durante su exposición- a los que ha reprochado incluso que en sus informaciones entren en contradicciones o que no hayan mostrado imágenes del sumario de la 'Operación Lezo' -decretado secreto por el juez de la Audiencia Nacional-.

"¿Alguien ha visto el sumario del que estamos hablando? Me refiero a quien dice tenerlo, no lo muestra ¿eso es normal?. Para mi no. ¿No creen que alguien de quien nadie duda está queriendo construir un relato con fragmentos del sumario para mantener un ataque mediático?", ha dicho Nieto para quien "no todas la posiciones defendidas gozan del mismo rigor y no todos los periodistas ni los medios aciertan siempre a en sus críticas".

PSOE: se intentó "salvar" a González

El portavoz del PSOE, Antonio Trevín, ha enfatizado que "con Ignacio González se intentó como con Bárcenas" y ha recordado que ya se buscó "salvar" al expresidente madrileño cuando se cesó al comisario que comenzó a investigar su ático de Estepona. Por ello el grupo socialista ha pedido a Nieto su dimisión.

Por parte del PNV, Mikel Legarda se ha mostrado sorprendido por "la urgencia en atender una petición" del hermano de González si solo se trataba de saludar y ha recordado, a juicio de sus escuchas telefónicas, el interés del directivo de Mercasa era ocultar el contenido de la reunión. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha dicho del secretario que "es más chulo que un ocho" y le ha acusado de "hacerse la rubia" para hacer creer que no sabía nada. "Tenga cuidado porque usted no se apellida Borbón y quizá no le salga gratis", le ha espetado.

"Mi apellido no es Borbón, pero tampoco es Rufián", le ha contestado Nieto después de defender que en España las investigaciones las dirigen los jueces y no los políticos. En ese momento le ha mostrado a Rufián una foto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a miembros de una organización independentista catalana y una 'estelada' para decir que en ese país las investigaciones sí las dirigen los políticos.

La seguridad de Mercasa

Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha definido el encuentro del secretario de Estado con Pablo González como una "torpeza política" y ha puesto en cuestión su versión al destacar que la seguridad en las instalaciones de Mercasa son de competencia privada. El 'numero dos' de Interior ha replicado que su Departamento tiene competencia sobre cualquier entidad que quiera desempeñar alguna actividad de seguridad en España.

El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, ha recordado que ya el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato también acudió al Ministerio del Interior cuando estaba siendo investigado. Le ha reprochado a Nieto que mientras que sí recibió a Pablo González, rechazó un encuentro con el responsable de la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que aglutina a 30.000 agentes del Instituto Armado. El secretario de Estado le ha pedido a Mayoral que condene lo que sucede en otros países en los que hay presos políticos, también en alusión a Venezuela.