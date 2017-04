PSOE pide la comparecencia del 'número dos' de Interior para que explique su reunión con el hermano de González

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado su solicitud de comparecencia urgente del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para que explique la reunión que mantuvo en su despacho con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y detenido como él en la 'operación Lezo'.

Así lo ha avanzado en su cuenta de Twitter el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando. En el texto de la solicitud, se insta a Nieto a comparecer "para explicar la reunión mantenida en su despacho con una persona investigada por la Justicia y por las Fuerzas de Seguridad del Estado de las que es responsable".

Nieto afirmó el pasado domingo que está dispuestoa comparecer a petición propia para dejar claro que no tiene nada que ocultar y que esa reunión sólo fue "un saludo" en el que Pablo González le felicitó por su nombramiento y le dijo que era alto directivo en materia de seguridad de Mercasa.

A primera hora registramos la comparecencia urgente del número 2 de Interior por su reunión con hermano de González https://t.co/vqZ0l5zc4Z — Antonio Hernando (@AHernandoVera) April 24, 2017

La reunión, dijo en la Cadena Cope, se produjo el 8 de marzo y en ella no se habló de la 'operación Lezo', en la que se ha destapado una presunta corrupción en el Canal de Isabel II que presidió Ignacio González.

"No, no hablamos de esa operación porque habría sido tremendamente difícil para mí hablar de algo que desconocía. Se ha encargado la UCO de la Guardia Civil, las actuaciones son secretas, era imposible que yo lo conociera, él no me lo pidió y yo no podía informar de algo que desconocía", afirmó Nieto a la emisora.