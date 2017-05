Fin del recuento: Díaz gana a Sánchez por 6.273 avales

El recuento verificado de los avales del PSOE arroja una victoria de Susana Díaz. La presidenta andaluza ha recabado 6.273 firmas válidas más que su oponente Pedro Sánchez, según han confirmado fuentes del recuento a la espera de reclamaciones y últimas actualizaciones, que no depararán una gran variación numérica, según han informado a este diario. El cómputo final es de 59.390 frente a 53.117.

Las cifras indican que tanto Díaz como Sánchez tienen una cifra de avales no válidos similar, por lo que ninguno ha inflado artificialmente su número de apoyos. Mientras que Sánchez presentó 3.653 avales no válidos (de no militantes o con fallos en los datos), Díaz llevó a Ferraz 3.459 que no han entrado en el cómputo.

En otro apartado distinto se miden los avales repetidos, es decir, los militantes que firmaron dos veces por el mismo aspirante: 1.176 para Díaz y 754 para Sánchez. Tampoco estos entran en el cómputo global.

Patxi López, que desde el principio anunció que no entraría en una guerra de avales, aportó 10.866 avales válidos (de un total de 11.918 presentados), con 725 avales inválidos y 327 repetidos. El umbral para seguir en la carrera era de 9.368 firmas.