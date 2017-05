Cifuentes aprueba los presupuestos gracias a la ausencia de una diputada del PSOE

Un encaje de bolillos inesperado ha salvado los presupuestos de Cristina Cifuentes. La suma de PP y Ciudadanos se ha impuesto por un solo escaño al bloque PSOE-Podemos en la Asamblea de Madrid, como siempre. Pero si el PSOE hubiera reunido esta tarde todos sus escaños hubiera derribado las cuentas de la presidenta gracias a la ausencia de Elena González-Moñux, diputada popular de baja por depresión tras haber denunciado por acoso al portavoz de su grupo.

La ausencia inesperada de Isaura Leal, diputada del PSOE, ha devuelto el equilibrio a la Cámara para sosiego del PP, que temía su aparición en el último momento.

La herida parecía cerrada y los parlamentarios de Cifuentes se mostraban tranquilos al comenzar la jornada, pero su compañera no aparecía.

Llamadas, entradas y salidas, presiones... Nada. Al final, un hueco en la bancada del PSOE ha permitido a Cristina Cifuentes aprobar sus presupuestos. Isaura Leal, próxima a Pedro Sánchez, no ha podido asistir a la votación por haber sido operada en un ojo. Según ha sabido EL ESPAÑOL, la intervención quirúrgica -la semana pasada- fue delicada y peligraba la vista de la parlamentaria.

Esta baja ha mantenido la diferencia de un acta entre derechas e izquierdas. 64-63 han ganado PP y Ciudadanos.

Las cámaras de televisión se apostaron en una de las puertas traseras. Esperaron a Moñux durante un par de horas, pero no apareció. Sí lo hizo el mes pasado, cuando la Asamblea debatía las enmiendas a la totalidad. Entonces la diputada que se rebeló contra Cifuentes se presentó en el hemiciclo cinco minutos antes del sufragio y la presidenta de la Comunidad la saludó con un beso.

La ausencia de Moñux, premeditada

Las aguas no fluyen tranquilas en el PP. Tras la victoria, el portavoz del grupo, Enrique Ossorio, ha lanzado balones fuera: "Su voto no hacía falta". Este diario, no obstante, ha confirmado que Moñux no ha ido a votar "por principios". Su ausencia, "premeditada".

Los presupuestos recién aprobados entrarán en vigor el próximo 1 de junio. Se han suscrito con un total de 127 enmiendas. La consejera de Economía de Cifuentes ha agradecido a Ciudadanos el esfuerzo a la hora de pactar y ha reiterado que aúnan "un marcado carácter social".

La cuantía total supera los 18.500 millones de euros. "9 de cada 10 serán invertidos en políticas sociales", ha reiterado el PP.

Una pelea de taberna

El debate, plano y sin grandes sobresaltos, teniendo en cuenta que el PP prometía una aprobación de las cuentas "sin sorpresas". El minuto de oro lo ha protagonizado Eduardo Gutiérrez, de Podemos, que desde la tribuna ha llamado "macarras y corruptos" a los diputados del PP.

Previamente, un parlamentario de Cifuentes le había gritado "macarra". Entonces Gutiérrez interrumpió su discurso y le respondió: "Mejor macarra que canalla".

El diálogo tabernario continuó. El del PP al de Podemos: "¡Cobarde! ¡Macarra!". Y Gutiérrez, antes de que la presidenta de la Asamblea les llamara al orden, sentenció: "Ustedes son macarras y corruptos".