“Ferreras se ha portado de cine”: así se jactó Casals de parar una noticia contra González en 'La Sexta'

“Ferreras se ha portado de cine”. De este modo definió el presidente de La Razón y hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casals, la respuesta que había recibido del presentador de uno de los principales programa de La Sexta -cadena de su grupo- Antonio García Ferreras. Había atendido satisfactoriamente su petición de no hacerse eco de una información que afectaba al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La frase se la dijo Casals al propio exmandatario madrileño para tranquilizarle, según se desprende de las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil en el marco del caso Lezo.

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2016 después de que El Mundo publicase una información relacionada con el pago de comisiones por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid. Un preocupado González se puso en contacto con Casals para pedirle que su cadena de televisión no reprodujera esa noticia. “Mauricio, te agradeceria mucho que esta mierda de campaña que me está haciendo nuevamente El Mundo gracias a la indefensión que hay en este país, no siguiera encontrando eco en La Sexta, que es la única que lo hace y lo alimenta a la vez“.

"Un favor personal"

Casals aceptó la petición de González y se puso en contacto con el presentador, según explican los investigadores. Tras ello volvió a hablar con González para garantizarle que La Sexta no abordaría el tema de su presunto pago de comisiones: “Se ha portado García Ferreras de cine. Porque bien ha sido esta mañana yendo hacia el aeropuerto que le he llamado, 8 y media de la mañana y digo mira un favor personal, dice ¿pero tú estás seguro?, digo yo ya no estoy seguro de nada. Digo pero coño tú, no jodamos, que no hay una nueva información, que no. Si es relevante, o sea, alguien les está vendiendo toda esta mierda”.

Añade el hombre fuerte de Atresmedia que “parece que hoy ha funcionado, veremos mañana” y le reconoce que “pensaban darlo” dentro de su cobertura informativa de ese día. Como ha venido informando este periódico, el nombre de Casals aparece en varias ocasiones en las grabaciones telefónicas a los investigados de la operación Lezo.

Tal y como reveló EL ESPAÑOL, en otra comunicación telefónica con el hombre fuerte de González en el Canal, Edmundo Rodriguez Sobrino, consejero delegado de la editora de la La Razón, Casals trata de tranquilizarle sobre las investigaciones contra él. Le dice que por parte del PP y de Podemos no va a haber denuncias porque el "sandwich al PSOE" para beneficiar a esos dos partidos en La Sexta, "funciona de cine".

El caso recoge otra conversación entre Casals y González en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid también le pidió ayuda al empresario. “Se está yendo la mano en general de todo. Tú que estás ahí, ¿no puedes hacerle llegar a alguien? Es que yo creo que no hay nadie sensato ahora, pero, ¿no puede haber alguien sensato en el PP, en el PSOE, en los estos? que diga oiga, señores, que nos llevamos el país por delante, joder, vamos a quitar esto de en medio, vamos a quitar la mierda, ya la barreremos como sea por detrás y vamos a preocuparnos (…)".

Un recurso habitual

Del contenido de la investigación se deduce que el recurso a Casals era algo habitual por parte de la trama. En otra intervención telefónica se escucha cómo es Esperanza Aguirre la que le aconseja a González acudir al empresario: “se lo puedes pedir tú a Mauricio aunque no sea en La Sexta? Que un tío de La Razón lo pregunte”. Se refería la expresidenta a que algún medio del grupo, en este caso el periódico La Razón, recogiese la versión de González.

El exmandatario le contestó que ya se había puesto en contacto con él y con el presidente del Grupo Atresmedia Josep Creuheras. Aún así González se mostraba pesimista sobre el resultado de estas gestiones: “no puedes hacer nada, Espe, o sea... Si no tienes ahí una artillería mediática que te continúe defendiendo en la polémica”.