De la “pantomima” al “circo”: así ve el boxeo español el Mayweather - McGregor

Hay actores, roles y funciones asignadas. Hay millones -demasiados, quizás- sobre la mesa y una pelea por celebrar. Quedan horas, apenas tiempo para rectificar. Pero, antes de que el show, o el combate, entre Mayweather y McGregor comience (madrugada del sábado al domingo, 5:30 horas), todavía faltan preguntas por hacer, detalles por pulir. Manel Berdonce, monitor en Brooklyn fitboxing, exseleccionador nacional y campeón de España; Jero García, campeón de España y entrenador en la ‘Escuela de Boxeo’; y Pablo Navascués, campeón de España y entrenador en Origen y Thai Martin, analizan la pelea para EL ESPAÑOL.

¿Qué opinión les merece la pelea entre Mayweather y McGregor?

Manel Berdonce: Es un combate muy desigual. Estamos hablando de dos deportes completamente diferentes. Uno es el boxeo, con unas reglas, y otro son las MMA, con otras reglas. Es un combate un poco raro. Creo que tiene más ventaja Mayweather que McGregor puesto que las normas son las del boxeo.

Por lo demás, es un circo. No es una cosa seria. Mayweather es uno de los mejores boxeadores que hay en la actualidad, por no decir el mejor. Y creo que esto sería prescindible porque son deportes completamente diferentes. Una cosa es el espectáculo –que quieran batir récords de muchas cosas– y otra cosa es el deporte. Creo que el deporte es algo más serio que todo esto.

Jero García: Es una pantomima. Para mí es una pantomima. Lo único que buscan es el dólar. Les da igual ocho que ochenta. Para mí es una falta de respeto al boxeo, pero también voy a ser el primero que vea la pelea, que es una contradicción en sí misma. Pero para mí no tiene ningún sentido. Para mí que un boxeador como Mayweather, que va a batir el récord de imbatibilidad de Rocky Marciano (50-0), lo haga de esta manera... Me parece absurdo que supere ese récord con esta pantomima. ¿Que voy a ser el primero que lo vea? Obviamente, sí. Sobre todo, para ver cuándo lo decapita.

Pablo Navascués: Yo no la tomo como un combate de boxeo, sino como un espectáculo, que es lo que quieren hacer. Es como un circo, pero a lo grande y con muchos millones. Yo me siento boxeador, y dado que Mayweather no tiene ningún problema económico… Pero lo hacen por dinero, y el primer afectado es el boxeo. No tiene sentido que un tío que ha sido campeón mundial en cinco pesos, que es –y ha sido– de lo mejor del boxeo, dé la oportunidad a un tío que viene de otra disciplina sin ni siquiera estar en ningún ránking de boxeo. Hay chavales con 10 combates o 15 que merecen pelear antes con él.

¿Puede reconvertirse un luchador de MMA en boxeador en tan poco tiempo?

MB: No tiene nada que ver. El boxeo es un deporte donde se utilizan los puños y en la MMA hay muchos más recursos que puedes utilizar. Eso no vale en boxeo. McGregor es un gran campeón, pero en su modalidad. A esto hay que sumarle que vas a competir contra el rey de la defensa. Un campeón como Canelo Álvarez no ha sido capaz de darle dos golpes seguidos a Mayweather. Tú imagínate para McGregor, que no es boxeador. Es prácticamente imposible, pero, como decía mi entrenador, en el boxeo hasta el más tonto hace un botijo. De repente, a lo mejor le pega un golpe y le hace daño.

JG: Esto es boxeo, y son peleadores. Y, por supuesto, yo a McGregor lo respeto, como a todos los campeones de las MMA, que compiten en una disciplina muy dura, pero realmente no tiene nada que ver con el boxeo. Yo he entrenado unos cuantos campeones de MMA, y es completamente diferente: unos días hacen Thai, otros boxeo, otros brasilian Jiu Jitshu… Tienen que repartir tanto su trabajo físico como táctico en muchas disciplinas. Por todo eso, no se puede comparar a un tío que hace boxeo siempre con otro que tan solo lo practica dos días a la semana, más allá de la calidad que tenga. Y, sobre todo, no a estos niveles. A estos niveles no se puede reconvertir nadie. ¡Y es que va pelear con el mejor boxeador de los últimos 20 años!

PN: A mí me extraña, pero es verdad que en el boxeo te puede llegar una mano en cualquier momento y… Es lo que tiene el noble arte.

McGregor, durante un entrenamiento. Reuters

¿Le dan alguna posibilidad a McGregor?

MB: Cero. Una como mucho. Salvo que le dé un golpe... En el boxeo han pasado cosas así. De repente te llega un golpe y… Hay rivales relativamente asequibles que han peleado con un campeón, le han dado un golpe y lo han tumbado. Te llega un golpe en un punto vulnerable o en una posición determinada y… Puede pasar. Pero es muy difícil, casi imposible. Lo normal es que Mayweather le gane cuando quiera. McGregor es un gran deportista, pero…

JG: Si yo tengo que apostar mi dinero, lo hago a Mcgregor porque así me hago rico. Dicho esto, con los pies en el suelo, no le veo ninguna posibilidad.

PN: No tiene ninguna posibilidad. No tiene sentido. Ni aunque entrenara con el mejor 10 horas diarias. No tiene sentido porque Mayweather lo tiene dentro. Además, con la experiencia que tiene… Pero también está el factor suerte, y puede pasar de todo.

¿Cómo creen que se desarrollará la pelea?

MB: ¿Sabes qué pasa? Que esto es un espectáculo, es como un circo o una obra de teatro. No sabemos qué planteamiento real hay detrás de todo esto. Pero, en mi opinión, va a durar lo que Mayweather decida que va a durar. A lo mejor Floyd quiere demostrar algo o dejarle hacer el ridículo, y a lo mejor por eso lo prodiga, pero en condiciones normales no debería durar mucho tiempo.

JG: Durará lo que quiera Mayweahter. Tiene 40 años, pero es un tío que está preparado… No estamos hablando de un boxeador cualquiera, pero como él se ponga a hacer su defensa dinámica, McGregor no deja un insecto en todo el Estado de Nevada.

PN: Debería durar poco. Lo que tarde en llegar una mano o quién sabe… Lo que tiene McGregor es juventud y muchos cojones. Es un tío muy valiente. Yo no la voy a ver. Veré el resultado después, porque esto va contra los principios de cualquier boxeador. Creo que el boxeo es una cosa y la lucha es otra.

Mayweather y McGregor durante la presentación del combate. Reuters

Para la promoción del boxeo español, ¿es bueno que se hable tanto del Mayweather – McGregor?

MB: Tiene una doble variante. Puede ser bueno porque se va a hablar de boxeo, pero puede acabar siendo malo porque el boxeo no queda en muy buen lugar permitiendo hacer ese tipo de pantomima o de circo. Al final, el boxeo tiene una credibilidad. Y siempre que se hable de boxeo, pues bien, pero no sé hasta qué punto puede favorecer esto a un boxeador. Sobre todo, con esas ruedas de prensa tan canallas que han hecho.

JG: Yo siempre digo que no hay publicidad mala. La gente del boxeo puede rechazar la pelea. De hecho, lo están haciendo, pero es una forma de acercar gente a la comunidad del boxeo, y eso va a nuestro favor.

PN: El boxeo sale beneficiado porque la gente va a hablar de la pelea y va a ser en boxeo. Y, realmente, siempre que se hable, pues está bien. Como boxeador, no la voy a ver. Esperemos que no gane McGregor, que venga un chico de la lucha y…. no le hace demasiado bien.

¿Favorece este espectáculo más a las MMA?

MB: Ellos tienen su público y no creo que necesiten del boxeo para beneficiarse de esto. Pero, es verdad, que cualquiera que se acerque a Mayweather sale beneficiado. Él es un personaje, como en su momento lo fue Tyson o tantos otros. Entonces, obviamente, aunque las MMA tienen mucho público, sí que creo que les beneficia acercarse a Mayweather.

JG: Sí, yo creo que es la que sale más promocionada de todo eso. Y yo estoy encantado. Pero también creo que a la MMA no les hace falta esto. En Estados Unidos van como un tiro, y creo que ahora mismo son la cabeza de lanza de los deportes de contacto. Aunque, en realidad, es publicidad para todos. Porque no hay publicidad mala. Y la publicidad es buena. En mi opinión, va a acercar más gente de la MMA al boxeo que al contrario.

PN: Los boxeadores lo vemos como un espectáculo, como un circo. Pero el boxeo y el circo difieren mucho entre sí. A mí me encanta el circo, y no lo menosprecio. De hecho, el payaso, que es la figura más representativa del circo –por aquello de que tiene que hacer reír sí o sí–, tiene todo mi respeto, y a mí, personalmente me gusta. Pero esto es otra cosa. Como boxeador, creo que esto es infravalorar a un campeón, que no necesita de ninguna manera, ni emocionalmente ni económicamente, esto. Es un ego entre dos personas con una ayuda económica estratosférica.

¿Creen que este formato se puede mantener en el futuro?

MB: No lo creo. Mayweather es un icono dentro del boxeo y McGregor también trasciende ahora mismo a su deporte. Pero esto es un camino de corto recorrido. Ambos deportes son muy serios, pero cada uno debe defender su modalidad, lo que tiene. El boxeo es un deporte milenario, histórico, y tiene que seguir su camino.

JG: Espero que no. Veo las MMA y veo boxeo, y quiero ver ambas disciplinas por separado. Cada pera en sus perales.

PN: Si sirve para que el boxeo vaya en ascenso, encantado de que siga, pero…

