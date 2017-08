El tamaño sí importa en el Mayweather-McGregor: pelea por el peso de los guantes

Tanto tienen que ver un boxeador y un luchador de artes marciales mixtas como los guantes que uno y otro utilizan en sus respectivos combates. Difiere la forma, el corte, los materiales y hasta los fabricantes, aunque la principal diferencia que trae de cabeza tanto a Floyd Mayweather como a Connor McGregor no es ninguna de las anteriores sino el peso de los mismos, clave fundamental tanto en lo que se refiere a la velocidad y como a la potencia a la hora de golpear al adversario. La polémica: apenas 100 gramos por guante.

Floyd Mayweather no tendrá ningún problema de adaptación para su pelea del próximo 26 de agosto en Las Vegas. Cosa que no podrá decir Connor McGregor. Mientras el púgil estadounidense es un boxeador acostumbrado a los guantes cerrados, el irlandés viene de la UFC, la competición de artes marciales mixtas donde los guantes son más livianos y dejan los dedos al aire para permitir diferentes tipos de agarres sobre el rival. Sin embargo, esas diferencias no son lo esencial.

La pelea, que será en el MGM Grand de Las Vegas, se realizará bajo las normas de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, que establece que los combates de este peso se disputen con guantes de 10 onzas. De todas formas, Mayweather ya apuntó a principios de mes que él utilizará guantes de 8 onzas (226,8 gramos): "Peleemos con guantes de 8 onzas. McGregor puede pelear con cualquier marca que prefiera, pero yo utilizaré guantes Grant de 8 onzas. Estoy dispuesto a amoldarme a cualquier ventaja que necesite McGregor para sentirse más cómodo en el ring".

Mayweather siempre ha utilizado en sus 49 peleas profesionales guantes de 8 onzas, sensiblemente más pesados que los utilizados de forma habitual entre los luchadores de la UFC, cuyos pesos varían entre las 4 y las 6 onzas. Concretamente, el irlandés utiliza guantes de 4 onzas y cuanto más pequeños sean los utilizados finalmente mayor será su ventaja.

Bob Benntet, responsable de la Comisión Atlética de Nevada, ha reconocido que la polémica será analizada en su próxima reunión. "El equipo de Mayweather ha remitido una solicitud y el de McGregor está en proceso de hacerlo", ha reconocido a Sky Sports, a quien ha explicado el procedimiento: "Ambos equipos argumentarán antes de la comisión y expondrán sus razonamientos. Después, el presidente y los comisionados discutirán ambas solicitudes y tendrá lugar una votación".

En cualquier caso, Bennett ha explicado que esta solicitud es una anomalía: "No me había pasado en los tres años que llevo trabajando en la Comisión, aunque también es verdad que el hecho de que nunca hayamos recibido una solicitud de este tipo no niega que tanto Mayweather como McGregor están en condiciones de presentar una solicitud".

El combate, que se disputará con reglas de boxeo a las que tendrá que adaptarse McGregor, podría convertirse en el 'más caro' de la historia, superando la bolsa de 300 millones del Mayweather-Pacquiao, que a su vez generó más de 400 millones de dólares en Pay Per View.