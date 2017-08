Simeone, sobre Vietto: “Salvo que me digan lo contrario… Está con nosotros”

Llega la segunda jornada, quedan algunas incorporaciones por hacer, quizás alguien por salir… Sin embargo, a día de hoy, Simeone cuenta con todos los que están. “Para mí todos son titulares, también los del B”, aclaró. Y con ellos viajará a Las Palmas tras el empate de la semana pasada en Girona (2-2). Presumiblemente, con Correa en el once y con Vietto –que, por cierto, se queda–acompañándolo en la punta de ataque, y con Filipe Luis en la convocatoria. El resto, si Diego Costa llegará (o no), si Barça o Madrid están mejor (o no) son temas que deja al margen. Lo importante, lo que ocurra este sábado.

Grupo de Champions: “Es un grupo que suena interesante, competitivo, y tanto la Roma como el Chelsea y nosotros partimos con las mismas posibilidades. Luego también tendremos un viaje largo, con sus dificultades, pero entiendo que el Chelsea hizo una muy buena temporada pasada y que su entrenador ha demostrado que se reinventa y que sus equipos son continuamente muy competitivos. En cuanto a la Roma, juegan muy bien al fútbol, tienen un entrenador fantástico y nosotros tenemos la ilusión de estar de nuevo en Champions”.

Correa: “Ángel es una ilusión siempre. Vamos a intentar que entre todos logremos que se equilibre y se regularice con el tiempo. Es un jugador que logra cambiar los partidos, pero está claro que lo que viene es un gran desafío para él. Lo hemos hablado en pretemporada, y éste tiene que ser un año muy importante para él. Tiene que tomar responsabilidades y ser determinante. Ojalá y pueda tener esa continuidad en los partidos, porque ya sabemos que logra cambiarlos”.

¿Cómo puede encontrar la regularidad Correa? “Bueno, eligiendo mejor los lugares dónde marcar la diferencia. Es un jugador muy completo y necesitamos de él que dé un paso más”.

Vietto: “Para mí, todos los jugadores que tengo –también los del B– son titulares. Si puedo sacarle algo a cualquiera –lo que sea–, lo aprovecharé. Vietto hizo una buena pretemporada, estuvo entusiasmado y, salvo que me digan lo contrario, está con nosotros y pueden jugar como todos”.

Ausencia de Vitolo: “No veo favorable que no esté. Para Las Palmas es su primer partido en casa, y sabemos lo que supone eso al inicio de la temporada. El partido nos exigirá. Pero es un equipo diferente al del año pasado. Tienen otro entrenador, y es otro momento. Todo dependerá de cómo nosotros nos presentemos al partido y en qué lugar del campo queramos jugar”.

Filipe Luis (recuperado después de la lesión): “Estuvo entrenando muy bien estos días. Lleva una cantidad importante de días de recuperación y no sé si lo utilizaremos de inicio o a lo largo de los 90 minutos. Esperemos que esté bien lo más rápido posible”.