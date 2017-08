Mayweather vs. McGregor: 7.000 entradas sin vender a tres días del combate

Apenas quedan 72 horas para uno de los mayores espectáculos del mundo y, de momento, el T-Mobile Arena de Las Vegas no ha colgado aún el cartel de 'no hay billetes'. El combate entre Conor McGregor y Floyrd Mayweather Jr. no está levantando la expectación que inicialmente se esperaba y según diversas informaciones hasta 7.000 localidades aún no habrían sido vendidas.

Inicialmente, las entradas más baratas rondaban los 3.500 dólares, por lo que el ritmo lento de venta no preocupaba en exceso, pues se pensaba que el precio bajaría y los aficionados acudirían en masa. Sin embargo, a falta de tres días para la gran pelea y con los asientos más económicos en un precio de 500 dólares (el más caro cuesta 107.000 dólares), el diario californiano Los Angeles Times informa de que restan unas 7.000 localidades por vender.

Esta sábado, Floyd Mayweather Jr., el mejor púgil libra por libra de una generación, volverá a subirse al ring después de dos años de retiro (su última pelea fue ante Manny Pacquiao para redondear su récord a 49-0, 26 knock-out) para enfrentarse a Conor McGregor, el fontanero irlandés convertido en mito gracias a las artes marciales mixta y su reinado en la UFC.

El combate se realizará bajo las reglas de boxeo de la Comisión Atlética de Nevada, con la salvedad de que los guantes que utilizarán ambos púgiles serán de ocho onzas tras el acuerdo alcanzando por ambas (la comisión establece que sean de 10 onzas). Además, Mayweather firmó por contrato una penalización económica en caso de propinar a Mayweather algún golpe, cualquier golpe, que no pertenezca al universo del boxeo.