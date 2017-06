Así es Bernardeschi: una zurda prodigiosa con instinto asesino

1 de mayo de 1996, Estadio Olímpico de Montjuic. España e Italia se enfrentan con el campeonato de Europa sub-21 en juego. Marca primero la azzurra con un gol de Idákez en propia puerta (aunque la organización se lo diera a Totti) y empata Raúl después para convertirse en el máximo goleador del torneo (tres tantos). El partido se va a los penaltis y cae del lado de los italianos (4-2 en total). Aquel día, la UEFA se fija en un jugador que luce el ‘18’, pero que tiene alma de ‘10’. Su nombre, Francesco; su apellido, Totti. Él, según contaban las crónicas de la época, era el mejor de aquella generación formada por Buffon, Cannavaro, Nesta, Panucci, Tachinardi o Delvechio. Y lo era. Su leyenda comenzó a forjarse en aquel campeonato hasta capitular el pasado 28 de mayo, cuando Il Capitano se despidió en Roma hasta siempre.

Han pasado 21 años desde entonces y la selección italiana vive el advenimiento de otro ‘10’, Federico Bernardeschi, un jugador distinto a Totti (tiende a ocupar más los extremos que la mediapunta), pero tan especial como él. Con clase, talento, toque de primeras, buena conducción y mucho gol. En definitiva, con todo, tal y como lo ha corroborado en esta Eurocopa sub-21, marcando frente a Alemania (1-0) y siendo designado mejor jugador del partido. Esa fue su carta de presentación antes de las semifinales contra España (martes, 21:00 horas). Pero bien, ¿de dónde viene el jugador de la Fiorentina? ¿Cómo juega? ¿Cuál es su futuro? A eso vamos…

¿DE DÓNDE VIENE?

Bernardeschi (Carrara, provincia de Massa, Italia, 1994) empezó jugando en su ciudad, pero tan solo estuvo un año. En 2001 fichó por el Ponzano y en 2003 por la Fiorentina. Entró en las categorías inferiores y quemó etapas rápidamente (tanto en su equipo como en la selección, donde pasó por todos los equipos). No obstante, antes de consolidarse en el primer equipo se fue cedido al Crotone, con el que fue titular indiscutible en la Serie B (40 partidos, 14 goles y siete asistencias). Entonces, lo repescó el equipo viola y el atacante no ha parado de crecer como futbolista hasta explotar este curso en la Serie A con la Fiore (42 encuentros, 14 goles y cinco asistencias).

¿CÓMO JUEGA?

Es inevitable que muchos lo comparen con Totti: luce el ‘10’ a la espalda, tiene talento, visión de juego y es capaz de moverse por toda la punta de ataque por detrás del delantero. Es decir, comparte muchas cualidades con Francesco, pero no juega de la misma manera. Bernardeschi ha crecido pegado a la línea de cal, partiendo desde la izquierda, pero también actuando como mediapunta o extremo derecho -incluso ha ocupado la posición de interior durante algunos partidos con la Fiorentina-. En cualquier caso, tiende a meterse hacia dentro buscando el pase en profundidad o el disparo. Posee una zurda prodigiosa, como se vio ante Alemania -recibió el pase, controló y disparó-, instinto asesino (ha anotado 14 goles este curso) y toca muy bien de primeras.

¿QUÉ ROL JUEGA EN ITALIA?

Italia llega peor que España a semifinales: ha jugado tres partidos y ha perdido uno (frente a la República Checa, 3-1), pero metiendo miedo tras su victoria ante Alemania (1-0), con un bloque muy firme y una defensa muy sólida (con tan solo un gol encajado). Eso sí, con el recuerdo bien fresco de su último choque contra España: en la final de 2013 en Jerusalén, cuando cayó derrotada (2-4) con tres tantos de Thiago en la primera mitad y uno de Isco en la segunda.

Con todo eso en la mente, Bernardeschi cobra aún más importancia en el encuentro por cuatro motivos fundamentales: tiene 23 años (empezó jugando la fase de clasificación con 21 y por eso puede estar en este torneo), ha sido titular en todos los encuentros en este Europeo, ha jugado con la absoluta (fue convocado para la Euro 2016 y ha disputado 9 partidos) y se erige -junto a Pellegrini, que marcó en el primer partido- en el principal líder del bloque de Di Baggio ante las bajas por sanción de Conti y Berardi.

¿CUÁL ES SU FUTURO?

Bernardeschi tiene contrato hasta 2019 con la Fiorentina, pero ha decidido no renovar para forzar su salida este mismo verano. Y lo cierto es que, a día de hoy, no le faltan pretendientes. El primer equipo que se interesó en contratarlo fue la Juventus, pero la Vecchia Signora, finalmente, ha decidido, a la espera de que se confirme su fichaje, apostar por Douglas Costa. Eso dentro de Italia. Fuera, el United, el Bayern y el Barcelona estarían interesados en hacerse con sus servicios. ¿El problema? El precio. Su fichaje rondaría los 40 millones de euros. Un precio desorbitado para un jugador que no deja de ser un proyecto de crack. Muy bueno, sí, pero no tanto (de momento). Se verá contra España. O, siendo sinceros, mejor que lo deje para otro día.