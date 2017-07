El jugador a la juez: "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí"

El jugador portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha defendido que todas sus declaraciones a Hacienda son correctas. Es más, cree que está sufriendo una caza de brujas. "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí sentado", le ha espetado a la juez, al fiscal y al abogado del Estado, que han estado presentes en su interrogatorio como investigado por cuatro delitos fiscales en el Juzgado de Pozuelo (Madrid).

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes presentes en el interrogatorio, Ronaldo ha señalado a sus asesores fiscales como los responsables de la gestión de sus derechos de imagen, por los que se le investiga. Sin embargo, ha defendido que todas las gestiones se han realizado correctamente. Según ha relatado, su intención no era ahorrarse lo máximo posible sino declarar lo mejor posible.

Cristiano Ronaldo ha sufrido un interrogatorio muy tenso que ha durado hora y media, según las mismas fuentes. Incluso ha tenido que quitarse una americana y beber el agua de otros asistentes.

En una parte de la declaración, la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, le ha reprochado que debe al Fisco 14,7 millones de euros que Ronaldo no está dispuesto a devolver a día de hoy.

Le han preguntado de manera insistente si no cree que debe reingresar ese dinero a la Hacienda española pero el futbolista mantiene que todo lo hecho por sus asesores fiscales es correcto.

Según las mismas fuentes, el futbolista portugués ha señalado a sus dos asesores fiscales portugueses y ha desvinculado de toda esa presunta estructura fraudulenta a su representante Jorge Mendes, que según Ronaldo no tiene nada que ver con sus asuntos fiscales.

A Cristiano Ronaldo se le ha visto tenso y pasarlo mal. Precisamente después de cómo ha transcurrido la declaración, sus abogados le han asesorado que no realizara la rueda de prensa prevista y organizada por el propio jugador en la puerta de los juzgados de Pozuelo, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Ronaldo ha tenido que responder sobre la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único.

La empresa, a la cual el futbolistica habría decidido sus derechos de imagen, cedió a su vez la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports&Image Management LTD, propiedad de Mendes. Con esta estructura se habría beneficiado desde 2010.

La Fiscalía también le acusa de que en su declaración de 2014 consignaba una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, “cuando las rentas verdaderamente obtenidas de fuente española” fueron en esos tres ejercicios de casi 43 millones de euros.

También alude la Fiscalía a que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF del ejercicio de 2014 donde consignaba una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, “cuando las rentas verdaderamente obtenidas de fuente española” fueron en esos tres ejercicios de casi 43 millones de euros. En esta declaración, además, calificó los rendimientos obtenidos como rendimientos de capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas lo que le permitió disminuir “considerablemente” la base imponible a declarar.

Además señala que Ronaldo no incluyó “voluntariamente” unos ingresos que la AEAT cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que sólo operaba para territorio español.

El jugador portugués había entrado por el garaje al juzgado. Tampoco hubo imagen del futbolista del Real Madrid a su salida.