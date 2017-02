El rapero Valtonyc acusa a Iglesias de encargarle la canción por la que le piden tres años de cárcel

El rapero Valtonyc, al que la Fiscalía pide tres años y ocho meses de prisón por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, ha declarado hoy en su cuenta de Twitter que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le "pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa, y ahora, cuando me juzgan, él calla".

Con este tuit, Valtonyc respondía al mensaje de otro usuario -que también luce de perfil una fotografía que exige la absolución del rapero- y que rezaba: "En España nos enfrentamos a años de cárcel por hacer canciones con la complicidad de mierda como Pablo Iglesias". Y otro más: "En su momento, utilizó el tema en su programa, pero ahora el cerdo [de Pablo Iglesias] silencia que a Valtonyc le piden prisión por el mismo".

En todo momento se refieren al tema No al borbón. El joven mallorquín declaró a este periódico que "todo lo que digo del Rey lo he sacado de los medios de comunicación: que mató a su hermano, que tenía amantes, que mató a un elefante... entonces, injurias de qué, si todo está publicado". En otra de sus canciones aseguraba que asaltaría Marivent a golpe de kalashnikov. A este respecto, alegó: "Por otra parte, Marivent es nuestro, es del pueblo, lo pagamos nosotros. El arte tiene que ser provocativo... el kalashnikov fue un símbolo soviético que se usó para combatir a los fascistas de Stalingrado".

@rubenglez exacto. @Pablo_Iglesias_ me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa y ahora cuando me juzgan x él, calla👌🏻 — Josep V. (@valtonyc) 2 de febrero de 2017

Y continuó: "Yo no tengo un kalashnikov en mi casa ni creo que sea fácil conseguir uno. Cuando digo que Campos se merece una bomba de plutonio, obviamente, no tengo plutonio en mi casa. ¡La amenaza es tan exagerada, precisamente, para que no sea tomada en serio!", cuenta. "Quiero hacer algo provocativo y ya está. Para hacer canciones de amor ya están Andy y Lucas".